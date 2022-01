Belén Esteban aclara su futuro en televisión: 'Me queda muy poco tiempo'

Belén Estebán ha sorprendido al afirmar que cree que le queda "poco tiempo" delante de la pequeña pantalla. Aunque después matizaba estas palabras tranquilizando a sus compañeros, la coloboradora ha reflexionado sobre los motivos porl os que ha estado pensando en el fin de su larga carrera televisiva y volcarse en sus proyectos empresariales. Lo ha hecho después de una tensa semana en Sálvame en la que ha vivido un enfrentamiento con Paz Padilla que ha acabado con la presentadora abandonando el plató.

VER GALERÍA

La reacción de Belén Esteban ante la próxima paternidad de Jesulín de Ubrique anunciada en exclusiva por ¡HOLA!

Belén Esteban ha confesado en Sábado Deluxe que en las últimas semanas ha estado pensando sobre su futuro en la televisión, pero ha explicado que no ha abandonado aún por varias razones: "Por mi marido y por mi hija, porque le encanta que esté. Porque ella al vivir fuera y todo ve que no estoy en casa". "Pero este año he estado a punto. No quiero decir que me voy ya, pero a mí ya me queda poco", confesaba Belén para sorpresa de todos e incredulidad de Jorge Javier Vázquez que respondía con un "eso lo decimos todos". La colaboradora ha negado que sea por negociaciones con otros programas y ha querido aclarar una de las razones de peso por la que dejaría la televisión: "El día que me vaya de la tele, me voy de la tele. A lo mejor es que no me entendéis, pero yo muchas veces estoy cansada. Por ejemplo, mi madre vive en Benidorm. Yo a mi madre hacía que no la veía muchos meses. Yo trabajo aquí y el sábado estoy aquí y el domingo es el único día que tengo libre. Entre semana si libro un día u otro, pero muy pocas veces días juntos. Ahora mi madre me necesita más", aseguraba.

VER GALERÍA

¡Vaya momentazo! Belén Esteban sorprende a esta conocida actriz en pleno directo

"A mí la casa enseguida se me echa encima. También tengo Sabores de la Estebán que estoy muy metida. Luego voy a sacar más cosas. Estoy ahora muy liada. Pero a ver, no es que me vaya a ir dentro de unos meses. Miguel me ha dicho que la que lo tengo que elegir soy yo, pero que es una decisión muy fuerte que voy a tomar en la vida y que a lo mejor podría ser equivocada. A ver, esto me lo tengo que plantear poco a poco", explicaba la colaboradora.. "Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría si no", se sinceraba emocionada.

Belén Esteban desvela cuánto dinero tiene en el banco

Ante estas inesperadas declaraciones de Belén Esteban, Jorge Javier le sugería acudir "menos" al programa, a lo que la colaboradora respondía: "bueno, ya veré. No me voy a ir y, además, acabo de renovar con La Fábrica de la Tele, donde llevo doce años y estoy encantada de la vida. Por lo que menos he discutido con mis jefes ha sido por dinero. La verdad que me siento muy valorada y bien pagada". "Tengo un trabajo que me gusta y estoy muy bien y doy gracias a Dios porque estoy bien", zanjaba la colaboradora de televisión.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.