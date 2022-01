Paz Padilla abandona el plató por un duro enfrentamiento con Belén Esteban

Paz Padilla habló sobre las vacunas junto a María del Monte y Anne Igartiburu el día antes de Nochevieja. Sus palabras, en las que parecía que no estaba de acuerdo con la efectividad de las dosis, provocaron que Belén Esteban le mandara un claro mensaje en el que mostró su enfadado. Pero el asunto no se quedó ahí, y este jueves la colaboradora y la presentadora han coincidido por primera vez en plató, aunque ya se vieron unos momentos y se felicitaron las fiestas por los pasillos de Mediaset hace unos días. La 'princesa de pueblo', que se ha mostrado muy crítica y bastante molesta, ha apuntado que Paz está "mal informada" y que hay que tener responsabilidad individual de cara a la pandemia y su final. Además, ha reconocido que cuando la humorista le había llamado para darle explicaciones, no le había querido coger el teléfono. Y aunque ambas han comenzado una conversación normal porque no querían "una guerra" sino un "debate tranquilo", el asunto ha terminado con la cómica abandonando el plató de Sálvame porque no estaba dispuesta a escuchar las cosas "sacadas de contexto" que estaba diciendo su compañera.

Belén ha echado en cara a Paz que dijera que "las vacunas no sirven para nada", unas palabras que la presentadora ha intentado justificar diciendo que están "sacadas de contexto" y que en realidad venían a decir que no son efectivas para evitar el contagio de la nueva variante. "Creo que hemos sido víctima de los haters. Extrajeron un trocito de esa conversación en la que yo lo explicaba y decía que no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo. Creo que no he dicho ninguna barbaridad", ha relatado la humorista, reconociendo que se hace un lío con los nombres de las variantes de la covid-19.

Tras las explicaciones de la presentadora, en las que además ha asegurado que no es una persona antivacunas, Belén ha continuado dando su opinión sin valorar las palabras de su compañera y confesando que no cree en sus palabras. "No me creo lo que estás diciendo y no quiero tener una guerra, creo que has metido la pata hasta dentro, aunque lo mejor estoy equivocada", ha dicho tajante. Sin embargo, Paz Padilla no ha dudado en contestar que tiene 52 años y no está para decir cosas sin sentido. "Si fuera mentira lo diría, que no me creas me da igual", ha dicho la humorista.

Y aunque parecía que el enfrentamiento había terminado, Belén ha sentenciado diciendo que piensa que Paz no cree en la vacuna, unas palabras que han provocado el enfado de la presentadora y su posterior abandono del plató mientras se quitaba el micrófono. "¡Porque tú lo digas! ¡Estoy flipando! ¿Por qué no creo yo en la vacuna?", ha dicho la humorista a la colaboradora.

