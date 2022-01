Paz Padilla revela que ha tenido covid por segunda vez a pocos días de las campanadas

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, tres de las presentadoras de las campanadas en diferentes medios, Anne Igartiburu, María del Monte y Paz Padilla, han compartido una charla llena de risas y anécdotas. Una conexión en la que la humorista ha desvelado que se ha contagiado de coronavirus por segunda vez después de haberlo superado el pasado mes de marzo. Paz Padilla ha dejado sin palabras tanto a sus compañeras como a los seguidores del vídeo con una noticia que llegaba poco después de conocerse que Ana Obregón no podrá despedir el año en la Puerta del Sol tras haber dado positivo. Sin embargo, la gaditana ha confirmado que ella sí podrá seguir con sus planes de Nochevieja, puesto que ya ha terminado la cuarentena.

Paz Padilla viajó hasta su Cádiz natal para pasar la Navidad en familia y aprovechando que las campanadas de Telecinco, que presentará junto a Carlos Sobera, se retransmitirán desde el municipio gaditano de Vejer de la Frontera. Pero el positivo en covid de la humorista truncó sus planes, tal y como ella misma ha narrado muy apenada, ya que, ha tenido que pasar las fiestas en aislamiento: "Ha sido muy triste. No sé cómo lo he pillado, ni dónde... (…) Me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos", puesto que ellos también tuvieron que realizar cuarentena. Visiblemente afectada, la presentadora se ha lamentado por no haber podido pasar unas fechas tan especiales en familia por segundo año consecutivo.

Afortunadamente, Paz Padilla ha aclarado que ha pasado la enfermedad con síntomas leves: "Solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Ha sido más suave", ha aclarado a Anne Igartiburu y María del Monte. A diferencia de su anterior contagio, que le obligó a pasar tres días ingresada en el hospital con dificultades respiratorias y fiebres altas: "Ha sido muy difícil, porque estás sola, porque no sabes qué va a pasar, si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar...", explicó en aquel momento la autora de El humor de mi vida.

A pesar de que la Nochebuena no fue como Paz Padilla había planeado, lo que sí podrá celebrar con normalidad es la Nochevieja. La presentadora ha asegurado que ya "se encuentra perfectamente" y que tiene mucha ilusión por volver a ponerse al frente de las campanadas este 31 de diciembre.

