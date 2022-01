Ana Obregón, muy triste por no dar las campanadas, cuenta cómo se encuentra tras dar positivo en covid

"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", ha escrito Ana Obregón a sus seguidores unos minutos después de que RTVE anunciara la noticia. La presentadora ha querido tranquilizar a sus fans y decirles que se encuentra bien, a pesar de que tiene síntomas parecidos a los de un "catarro superfuerte" que se ha quedado en eso "gracias a las vacunas". "Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las navidades y sin embargo lo he cogido", ha compartido.

- Ana Obregón no presentará las campanadas tras dar positivo en coronavirus

VER GALERÍA

Ana ha admitido que lo que más le entristece es "no poder estar en ese balcón" en la Puerta del Sol, junto a Anne Igartiburu, para agradecer "a todos, de corazón, el apoyo y el cariño tan inmenso" que ha recibido todo este año "a través de las redes, en los medios de comunicación y en la calle". En su publicación, en donde ha utilizado una fotografía promocional de su paso por Telepasión, la presentadora también ha animado a todo el mundo a que sigan sintonizando TVE para tomarse las uvas con Anne y Jacob Petrus, que será el encargado de sustituirla: "Porque mi corazón estará allí con vosotros".

- Así ha vestido Ana Obregón para dar las campanadas en años previos

Y si alguien estaba preguntándose qué pasará con el vestido que se había hecho para la ocasión, y si lo podremos ver en otro momento, Ana ha respondido y resuelto la incógnita: "Gracias a Rubén Hernández por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene". En las respuestas a su publicación, la presentadora ha recibido el cariño de sus seguidores, que siempre han estado ahí para animarla.

VER GALERÍA

- Ana Obregón y Anne Igartiburu recuerdan los lookazos de sus últimas campanadas

La noticia de su positivo, a pesar de que se encuentra bien gracias al efecto de las dos vacunas, ha sido una amarga despedida para un año en el que Ana Obregón aún está intentando recuperarse de la muerte de su hijo Aless en 2020 y, doce meses después, de la pérdida de su madre. Actualmente la presentadora está cuidando de su padre, que estuvo ingresado en el hospital hace algunos meses, e intentando seguir adelante como ella misma comentaba en ¡HOLA! recientemente: "No tengo ningún deseo para el 2022. Mis deseos no se van a cumplir. Lo que me gustaría es que mi padre se quedara un poco más aquí conmigo".

Haz click para ver el documental de Ana Obregón, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.