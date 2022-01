Ana Obregón y Anne Igartiburu recuerdan los lookazos de sus últimas campanadas

Ayer, vivimos un déjà vu con Jennifer Lopez tras su vuelta a la alfombra roja con un imponente diseño libanés y junto a Ben Affleck. Ahora, el mismo efecto ‘recuerdo ya visto del pasado’ lo presenciamos en Madrid, concretamente, durante la presentación de la programación navideña de RTVE. En esta ocasión, las protagonistas no son otras que las estrellas que presentarán las próximas campanadas de Nochevieja en horario peninsular, Ana Obregón y Anne Igartiburu. Ambas para esta cita madrileña han optado por dos vestidazos de fiesta con sello español que guardan mucha similitud con sus looks elegidos para acudir a la Puerta del Sol el pasado 31 de diciembre.

Sus looks para su cita precampanadas 2021

Para esta presentación prenavideña -y precampanadas-, Anne Igartiburu ha sido fiel a su color tradicional para acudir la Puerta del Sol de Madrid cada 31 de diciembre y despedir el año junto a todos los españoles, el color rojo. Esta ha sido su elección que casi ha dominado todos sus looks desde que participa en esta retransmisión desde 2005. Aunque Caprile es su diseñador de cabecera para vestir en Nochevieja, en esta ocasión, la presentadora de Vizcaya ha apotado por una creación de Alicia Rueda, en concreto, un vestido de paillettes carmín, con escote a la caja, manga larga y línea ligeramente ceñida que esculpía su figura.

Como joyas -y siendo fiel a la elección que llevará la próxima Nochevieja-, luce piezas de Lladró. “Ya nos acercamos a las fechas navideñas y este año con más esperanza, ganas y fuerza. Nos hemos apoyado más que nunca unos a otros y quiero pensar que estamos aplicando todo lo aprendido. Toca preparar una navidad especial, y darnos cuenta de que este instante es el importante y que hay que vivirlo intensamente, porque ya no volverá. Y aquí me teneis, con la sonrisa puesta y con mil ideas para estas fechas. Me doy cuenta en la de gente que me ha apoyado en el ámbito profesional y este año @lladro es una de ellas. Por eso la he elegido para que me acompañe estas fiestas, en el trabajo y en mi día a día, que ya lo hacía. Piezas únicas y hechas a mano, artesanas en porcelana. Con un proceso de producción respetuoso con el medio ambiente y las personas. Son pequeñas obras de arte que vienen de manos dedicadas a la artesania en una firma española de más de 60 años. Feliz y agradecida de que estéis conmigo”, compartía recientemente con todos sus seguidores.

Por su parte, Ana Obregón era fiel al color blanco que lució el pasado año y lo hacía con un diseño también de hombros realzados, como el pasado 31 de noviembre. En concreto, era una creación de Ruben Hernández que acompañaba zapatos con detalles dorados de Magrit y joyas de RABAT.

Sus looks el pasado 31 de diciembre

Las similitudes con sus looks de las pasadas campanadas de ambas presentadoras son más que obvias. En el caso de Anne Igartiburu, la vasca lució el 31 de diciembre de 2021 un vestido también de paillettes rojas, con cuello a la caja y manga larga. Una creación de Lorenzo Caprile que seguía la tradición que le caracteriza. Por su parte, la madrileña Ana Obregón se decantó también por un vestido blanco con hombros realzados. Una elegante propuesta que, en este caso, firmaba Alejandro de Miguel.

