El cariñoso mensaje de Anne Igartiburu a Ana Obregón

Anne Igartiburu y Ana Obregón formaron las pasadas campanadas un tándem de lujo, por lo que este año las dos presentadoras volvian juntas a la Puerta del Sol para dar la bienvenida al 2022. Sin embargo, Ana ha anunciado que ha dado positivo en covid y no estará presente en el programa especial de RTVE. "Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", ha escrito visiblemente afectada la protagonista de Ana y los 7. Minutos más tarde, la conductora del programa Corazón ha mandado un cariñoso mensaje a la que sería, por segundo año consecutivo, su compañera en una noche tan especial.

La reacción de Anne Igartiburu tras comunicar la propia Ana Obregón la triste noticia no se ha hecho esperar. "Beso infinito, compañera, estarás presente en nuestro corazón y pensamiento! ¡Te queremos mucho!", ha comentado la presentadora que, sin duda, echará de menos la compañía de la actriz este 31 de diciembre después de la buena sintonía y el éxito cosechado en la edición anterior. Anne se convertía el año pasado en la mejor compañera para el regreso a la televisión de Ana después del fallecimiento de su hijo, Aless Lequio. "Tengo mucha suerte. Ella es tenaz y capaz pero sobre todo sensible y valiente. No podía tener otra mejor compañera para tomar de la mano esta Nochevieja que Ana Obregón", explicaba entonces Igartiburu. Ambas protagonizaron una noche inolvidable, marcada por ser la primera vez que dos mujeres se ponían al frente de las campanadas. "Siempre quise una mujer en el balcón esa noche pero nunca imaginé que fuera de esta manera con Ana. Sonrisa eterna y fuerza interna. Ten por seguro, amiga y compañera que estaremos para arroparte y admirarte", añadía.

Anne no ha sido la única en lamentar la ausencia de Ana esta Nochevieja. Numerosos amigos y rostros conocidos han querido mandarle todo su apoyo. "Qué pena! Que te pongas bien pronto", ha escrito Pablo Rivero, protagonista de Cuéntame. Alejandro de Miguel, encargado el año pasado de vestir a la actriz para el que era su regreso a la televisión, también ha querido dedicarle unas bonitas palabras: "Cuídate mucho amiga! Te quiero". "Ponte buena", ha comentado con un corazoncito la actriz y exconcursante de MasterChef Celebrity, Belén López.

Su gran amiga y representante Susana Uribarri ha querido demostrarle una vez más su apoyo y le ha dedicado unas palabras. "Mi amor, este año toca que te cures y el año que viene sé que lo darás todo en la Puerta del Sol. Te quiero ayer, mañana y siempre. El 2022-23 estaremos en el kilómetro cero juntas", ha escrito la empresaria que ya estuvo con Ana Obregón cuando dio las campanadas la Nochevieja pasada.

La cadena pública volvía a apostar por el exitoso tándem para despedir el 2021, sin embargo y a última hora dada la situación, han anunciado que Jacob Petrus, conductor de Aquí la tierra, será el sustituto de la intérprete de títulos como Hostal Royal Manzanares o A las once en casa en la última noche del año. Será, por tanto, la primera vez que Jacob se ponga al frente de esta labor, mientras que Anne Igartiburu repetirá en la que ya es su 17º edición.

Anne Igartiburu se somete a un duro entrenamiento un mes antes de las campanadas

