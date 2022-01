Así de ilusionada se mostraba Ana Obregón de volver a presentar las campanadas

Un fuerte catarro que ha resultado ser coronavirus impedirá a Ana Obregón dar las uvas en la Puerta del Sol con Anne Igartiburu como estaba previsto el 31 de diciembre. Hubiera sido el segundo año consecutivo que la presentadora se ponía al frente del famoso reloj de la Comunidad de Madrid para despedir el año. Pero no ha podido ser, a pesar de la enorme ilusión que le hacía a la actriz. "Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en COVID y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", ha dicho la que fuera protagonista de Ana y los siete.

En la presentación de las Navidades de RTVE, Ana ya agradecía a los espectadores el que las campanadas del pasado año fueran las más vistas de los últimos diez años. "La esperanza es lo último que queda cuando lo has perdido todo, y ver a dos mujeres mandando un mensaje de esperanza puede servir para mucho", comentaba la presentadora al explicar por qué le hacía especial ilusión el volver a ponerse ante las cámaras. Su intención, a pesar de estar sufriendo mucho tras la pérdida de su hijo Aless, era el arropar a otras personas que puedan sentir una conexión con ella por las ausencias o por la soledad que sienten. "Van a ser unas campanadas donde vamos a retransmitir con el corazón, nada más", decía a finales de noviembre.

"Soy consciente de que muchas personas atraviesan un momento difícil, ya sea por pérdidas de seres queridos, falta de trabajo… Todo causado por la pandemia. Por eso, sé que muchas personas se identifican conmigo. Quizás viéndome dejar el luto por unos minutos para actuar, bailar y cantar en Telepasión puede ser, y ojalá sea, un empujón de ánimo para salir adelante. Eso sin olvidar las campanadas, en las que haré una retransmisión de mi alma", decía la artista a ¡HOLA! hace algunas semanas sobre su participación en el programa navideño, que se grabó en octubre, y también sobre Nochevieja, aunque finalmente solo la hemos podido ver en el primero.

"Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido", ha asegurado Ana cuando ha comunicado a sus seguidores el motivo de su próxima ausencia. Sin embargo, una vez más sus seguidores han demostrado que no necesita ir a ningún sitio para recibir todo su apoyo. En los comentarios cientos de personas le han mandado sus ánimos y cariño a la presentadora en estos últimos días del año que ahora estarán marcados por el positivo y los síntomas (que por suerte no son preocupantes) de coronavirus que sufre.

