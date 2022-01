'La Resistencia' Belén Esteban desvela cuánto dinero tiene en el banco David Broncano se sorprendió al escuchar la cifra, pero la colaboradora aseguró que no mentía

Antes de divertirse con todos sus compañeros en la gran fiesta organizada por La fábrica de la tele, Belén Esteban acudió a La Resistencia, el programa de David Broncano, donde protagonizó una entrada triunfal en una silla llena de cremas de verduras y patatas fritas, los productos de su marca, Sabores de la Esteban. A pesar de tener una gran experiencia delante de las cámaras de televisión, la colaboradora se mostró algo nerviosa mientras contaba que suele hacer "13 Sálvame diarios y tres Deluxe al mes", además de su participación en La isla de las tentaciones. Un ritmo de trabajo del que desconecta con planes muy sencillos. "Soy una tía muy normal, nos vamos a un bar, o vamos a casa y quedo con mis amigas. Mis amigas de siempre, desde pequeñas".

Belén, que estuvo acompañada de su marido, Miguel Marcos, se enfrentó a una de las preguntas más temidas de Broncano. "¿Cuánto dinero tienes en el banco?". Antes de revelar dicha cantidad, la colaboradora, de 48 años, recordó el problema que tuvo con Hacienda y su antiguo representante, Toño Sanchís. "He ganado mucho dinero, pero tuve un problema con Hacienda, pagué 700.000 euros y ya no debo nada. Además, mi exrepresentante me debe 400.000 euros, pero la justicia va muy lenta", comenzó diciendo.

Tras esta explicación, Belén contó que había hecho una gran inversión en Sabores de la Esteban, algo que había pasado factura a su cuenta bancaria. "Monté una empresa de alimentación, invertí mucho en ella, sobre todo, en camiones. Tengo trailers. Así que tengo entre 40.000 y 100.000 euros", confirmó. Broncano se sorprendió al escuchar esta cifra, ya que le parecía que la cantidad era muy baja, pero Belén aseguró que no mentía. "No te doy el dato exacto, pero te digo que he invertido mucho en los camiones, en la gasolina, en trabajadores...", insistió.

Belén Esteban está viviendo un momento muy dulce con su marido, Miguel Marcos. La colaboradora tenía muchas ganas de ser madre de nuevo, pero parece que ha cambiado de idea. "Estoy muy perezosa con eso", confesó recientemente. "Estoy muy metida en mi trabajo, en Sálvame, en Sábado Deluxe y en mi empresa Sabores de la Esteban, estoy muy feliz y contenta, muy satisfecha. Si tiene que venir, vendrá", añadió. Además, la tertuliana se muestra más conciliadora que nunca con su ex, Jesulín de Ubrique. "Yo estoy en otro mundo, en otra vida y tenemos una persona en común pero cada uno tiene su camino, él tiene su familia y yo la mía, no deseo nada malo a nadie y menos a él, por supuesto, por ser quién es".

