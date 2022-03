Primeras palabras de Paz Padilla tras la rescisión de su contrato con Mediaset

Paz Padilla se ha pronunciado tras meses guardando silencio sobre su futuro en televisión. Ha sido en el programa Tot es mou, de TV3, al que acudió para hablar de su libro, El humor de mi vida, ahora convertido en obra de teatro y próximamente en película. La artista gaditana, de 50 años, explicó con total naturalidad que ya no seguía trabajando en Mediaset. "Yo he trabajado toda mi vida. Yo soy una trabajadora. Además dicen: 'Despedida Paz Padilla. Pero... ¿a quién no le han despedido? Cuando trabajas pues es normal que en algún momento prescindan de ti, ¿no? Ya está. Con la conciencia muy tranquila, que yo lo he dado todo, y a buscar trabajo. Estoy 'open to work'. Estoy en LinkedIn", dijo. El presentador del magazin, Jordi Gil, preguntó entonces: "¿Una colaboración aquí?". La humorista, con su desparpajo habitual, respondió: "Pues venga, me quito de LinkedIn".

Las palabras de la artista llegan una semana después del comunicado emitido por la cadena. "Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", dijeron el pasado 2 de marzo.

El motivo por el cuál Paz Padilla dejó el plató de Sálvame fue por un duro enfrentamiento con Belén Esteban. El hecho de haber abandonado el programa antes de lo debido ha provocado que Mediaset haya decidido rescindir el contrato de larga duración que ambas partes habían renovado el pasado mes de julio. La presentadora ha estado ligada a Telecinco los últimos 13 años y, a pesar de esta desagradable salida, seguirá apareciendo en la cadena en las próximas semanas, ya que se acaban de estrenar los nuevos capítulos de la serie La que se avecina, grabados desde hace tiempo, en los que Paz da vida a la Chusa.

Desde que presentó por última vez Sálvame, la comunicadora, de 52 años, está centrada en sus proyectos más personales. Hasta el 10 de abril estará en el Teatro Apolo de Barcelona con El humor de mi vida, una historia que pronto se convertirá en película. "¡Qué bonito! Como es una historia de amor tan bonita y está tan bien estructurada, pues resulta que vinieron al teatro dos directoras de casting muy importantes de este país y les flipó. Entonces me lo propusieron", contó en Tot es mou. Además, da conferencias y está saboreando el éxito de No Ni Ná, la firma de moda y complementos que creó con su hija, Anna Ferrer.

Paz Padilla está tranquila, ilusionada y en calma, y su mayor deseo es pasar el mayor tiempo posible con los suyos, a poder ser en Cádiz, donde acaba de comprarse una casa con vistas al mar. "Estoy planteándome volver a vivir a Cádiz. Quiero ver el mar y disfrutar de mi familia. Después de todo lo que ha pasado este año, no quiero estar lejos de ellos", declaró en ¡HOLA!.

