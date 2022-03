Silencio de Paz Padilla ante la rescisión de su contrato con Mediaset

Paz Padilla no ha variado ni un ápice su actitud desde que comenzara a rumorearse su posible salida de Telecinco. La presentadora gaditana guarda silencio sobre su futuro en televisión y está centrada y llena de ilusión con sus nuevos proyectos, como son su obra de teatro El humor de mi vida, que se estrenará el próximo 4 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo de Barcelona, y su firma de ropa No ni ná, en la que está volcada junto a su hija Anna Ferrer.

Después de semanas de especulaciones ha llegado el anuncio oficial desde la cadena: Paz Padilla no volverá a presentar Sálvame ni a trabajar en ningún otro proyecto con el grupo audiovisual. Puestos en contacto con Mediaset España, ha sorprendido que confirmaran el fin de la relación laboral con la comunicadora gaditana de esta forma tan poco habitual. "Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", es el comunicado enviado para poner fin a las especulaciones. Ante estas palabras, la presentadora ha optado por seguir en silencio y no responder a estas declaraciones de la cadena a la que ha estado ligada los últimos trece años. Lo lógico es pensar que se ha abierto un proceso legal como haría cualquier trabajador frente a un despido laboral.

El motivo por el cuál Paz Padilla dejó el plató de Sálvame fue por un duro enfrentamiento con Belén Esteban. El hecho de haber abandonado el programa antes de lo debido ha provocado que Mediaset haya decidido rescindir su contrato firmado y renovado el pasado mes de julio. Desde que presentó por última vez Sálvame, la comunicadora, de 52 años, está tranquila, ilusionada y en calma y su mayor deseo es pasar el mayor tiempo posible con los suyos, a poder ser en Cádiz, donde acaba de comprarse una casa con vistas al mar. "Estoy planteándome volver a vivir a Cádiz. Quiero ver el mar y disfrutar de mi familia. Después de todo lo que ha pasado este año, no quiero estar lejos de ello", confesó en ¡HOLA!. Un refugio en el que la presentadora ha pasado los últimos días disfrutando del Carnaval de Cádiz antes de regresar al teatro.

Paz Padilla llevaba trece años trabajando en Mediaset, no sólo al frente de Sálvame, sino también como presentadora de las Campanadas, actriz en la serie La que se avecina, jurado de Got Talent, además de conducir en varias ocasiones los especiales de Navidad y Nochevieja de la cadena. Al margen de sus proyectos en televisión, es feliz con su firma No ni ná y su tienda de ropa en Zahara de los Atunes y sigue llenando los teatros con la obra El humor de mi vida, basada en el libro que escribió tras la muerte de su marido, Antonio Vidal, en julio de 2020.

El próximo 4 de marzo continuará su gira teatral en el Teatro Apolo de Barcelona, donde estará en cartel más de cinco semanas antes de partir a otras ciudades como Bilbao o Jerez de la Frontera, después de muchos meses de éxito en la capital. "Viene muchísima gente. La gente se pone en pie, aplaude, se sienta, se vuelve a levantar… Como es una obra de amor, la gente sale con ganas de decirle "te amo a la persona que quiere", declaró la presentadora en la revista ¡HOLA! En la entrevista también reveló que ya había firmado con la editorial para escribir un segundo libro y compartió el deseo que había pedido al año nuevo. "Al 2022 solo le pido tiempo, pero eso no se sabe. La vida te cambia en treinta segundos. Yo solo pido poder estar con la gente que amo sentada en un banco".

