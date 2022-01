Paz Padilla y sus campanadas más inolvidables: junto a su hija Anna

“Tenemos que abrir el año con mucha alegría y buen humor” aseguraba Paz Padilla días antes de brindar por el 2022. Y desde luego lo ha hecho. La presentadora, junto a Carlos Sobera, se ha comido las doce uvas con los espectadores de Telecinco desde Vejer de la Frontera. Tras pasar por segunda vez el covid, Paz ha explicado que ha llegado a la última noche del año por los pelos. "Ha sido muy triste. No sé cómo lo he pillado, ni dónde... Me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos", contaba durante una charla con otras de las grandes estrellas que han brillado este 31 de diciembre en la pantalla: Anne Igartiburu y María del Monte. Sin embargo, la que no ha podido recibir el año nuevo ante los espectadores ha sido su compañera Ana Obregón después de dar positivo en coronavirus justo antes de la gran cita.

Paz no ha podido tener un inicio de año mejor pues, además de unirse a su amigo y compañero Carlos Sobera, estaba en su tierra andaluza y la acompañaba su hija Anna (entre bambalinas). Sin duda, una entrada de año que ya queda en el recuerdo como una de las más especiales para la presentadora. El diseñador manchego Alejandro de Miguel ha sido el encargado de crear el vestido de Paz, un traje llamativo, sexy y atrevido, y también la pieza que ha llevado Anna Padilla, hija de Paz, que ha brillado igual que su madre. De nuevo ha hecho gala de su sentido del humor y simpatía, finalizando la retransmisión con un baile y posando con todos los que la han acompañado en esta noche, en la que por fin ha podido reunirse con su familia (no pudo hacerlo en Nochebuena a causa de su contagio). Han tenido además un emotivo recuerdo a los afectados por el volcán de la Palma, añadiendo a las ya tradicionales uvas, algún trocito de plátano.

Su segunda vez retransmitiendo las campanadas

Muy significativa ha sido esta segunda vez de Paz en las campanadas, pues se encuentra mejor a nivel emocional. La presentadora despidió el año junto a Jesús Vázquez en la Nochevieja de 2019, ocasión en la que su marido Antonio Vidal estuvo con ella a pesar de que ya se enfrentaba al cáncer que le causó la muerte en verano de 2020. "A él le costó y a mí también. Quiso estar conmigo y estuvo", contó emocionada hace unos días. El 19 de julio de 2020, fallecía Antonio, el amor de su vida.

Paz afrontó este duro golpe llena de paz y aprendió a sobrellevar su muerte agradeciendo el tiempo que pudo disfrutar de su compañía y su amor. Su experiencia la plasmó en su libro El humor de mi vida, en el que narra el proceso que atravesaron durante su enfermedad y cómo fue su despedida. Sus palabras se han transformado en una obra de teatro que cuenta con la banda sonora de Juan Fernández de Valderrama, uno de los componentes del grupo Materia Prima. La intención de Paz, confesada por ella misma, era contagiar su "felicidad" y "ganas de vivir" a los espectadores tras un año tan "difícil”. Con su naturalidad y desparpajo ha conseguido seguro que el 2022 comience de manera más dulce para quienes han brindado con ella.

