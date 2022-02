Paz Padilla reaparece tras su duro enfrentamiento con Belén Esteban y zanja los rumores sobre su tienda

La situación laboral de Paz Padilla sigue generando muchos titulares. Sin embargo, uno de los últimos, no es cierto y la propia humorista se ha dirigido a todos sus seguidores para matizar las últimas noticias publicadas sobre su tienda No Ni Ná. Se había dicho que la gaditana había echado el cierre definitivo a su negocio, pero nada más lejos de la realidad. Ayer, durante una comida con todo el equipo de la empresa, aseguró que el proyecto que ha creado con su hija, Anna Ferrer, sigue adelante y cosechando grandes éxitos. Y esta mañana, para despejar cualquier tipo de duda, ha vuelto a pronunciarse. "Lo aclaramos ayer, pero vuelvo a insistir. La tienda está en Zahara de los Atunes, un pueblo turístico. En invierno no hay turistas, entonces cerramos en determinados meses, pero no se cierra para siempre. Abrimos a principios de abril. Tenemos la página web, todo se puede comprar por ahí", ha añadido.

La humorista, de 52 años, ha formado una gran familia con el equipo de su negocio. Hace unos meses, se fueron todos juntos de viaje a Egipto para celebrar el trabajo realizado en los últimos meses y ahora están volcados en la próxima colección y en "un proyecto muy bueno" que tienen entre manos y del que ya ofrecerán más detalles.

Paz Padilla es feliz con su empresa, en la que está volcada al cien por cien su hija Anna, y sigue llenando los teatros con la obra El humor de mi vida, basada en el libro que escribió tras la muerte de su marido, Antonio Vidal, en julio de 2020. "Viene muchísima gente a verlo. La gente se pone en pie, aplaude, se sienta, se vuelve a levantar… Como es una obra de amor, la gente sale con ganas de decirle 'te amo' a la persona que quiere", declaró la presentadora en la revista ¡HOLA!. En la entrevista también contó que ya había firmado con la editorial para escribir un segundo libro y compartió el deseo que había pedido al año nuevo. "Al 2022 solo le pido tiempo, pero eso no se sabe. La vida te cambia en treinta segundos. Yo solo pido poder estar con la gente que amo sentada en un banco".

La humorista está saboreando el éxito de No Ni Ná y El humor de mi vida, y evita pronunciarse sobre su futuro en televisión. El pasado 20 de enero la gaditana abandonó el plató de Sálvame tras un duro enfrentamiento con Belén Esteban y no ha vuelto a presentar el programa. Paz guarda silencio sobre este tema y su deseo es pasar el mayor tiempo posible con los suyos, a poder ser en Cádiz, donde acaba de comprarse una casa con vistas al mar. "Estoy planteándome volver a vivir a Cádiz. Quiero ver el mar y disfrutar de mi familia. Después de todo lo que ha pasado este año, no quiero estar lejos de ellos", dijo en ¡HOLA!.

