La divertidísima fiesta de disfraces de Anna Ferrer y sus amigos con Paz Padilla 'convertida' en Lady Gaga

Este jueves, Anna Ferrer cumplía 25 años, una fecha especial que la pone muy nerviosa: "Siempre que llega mi cumpleaños, me pongo nerviosa como una niña pequeña. Es un día del que disfruto muchísimo, celebro con los míos, y reflexiono de todo lo que ha pasado en estos años. Estoy feliz de estas 25 primaveras, de cada aventura, cada aprendizaje, cada caída pero sobre todo cada momento de plenitud, de sentirme afortunada, y agradecida a la vida por permitirme llegar hasta aquí". Aunque ese día, Paz Padilla le preparaba a su hija una fiesta sorpresa de lo más terrorífica -dejando patente una vez más su enorme sentido del humor-, ha sido este fin de semana cuando la influencer ha hecho su propia celebración con sus amigos. Para ello, Anna ha organizado una divertidísima fiesta de disfraces con temática de 'Los 2000' en la que, por supuesto, Paz Padilla ha sido la gran protagonista 'convertida' en una Lady Gaga muy particular. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

