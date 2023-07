Así es María Gabriela Guillén, la empresaria y modelo con la que Bertín Osborne va a ser padre de nuevo

Fue el pasado mes de abril cuando oímos por primera vez el nombre de María Gabriela Guillen y unido a él el de Bertín Osborne. Al parecer, el amor había llamado a la puerta del presentador dos años después de su separación de Fabiola Martínez y este había decidido dejarle pasar. ¡HOLA! no tardó en ponerse en contacto con él y en aquel momento, el cantante tan solo pudo definir a Gabriela como una "amiga especial". Una amiga, que según la revista Lecturas, estaría esperando su primer hijo en común junto al cantante, de 69 años.

"Gabi es una amiga especial, como tengo otras muchas amigas especiales. Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto ocho o diez veces, y ha estado en mi casa aquí en Sevilla con amigas en dos o tres ocasiones. Punto y se acabó" declaraba Bertín tras saltar la noticia de un posible noviazgo. "Si estuviera enamorado lo diría porque yo no tengo nada que esconder” añadía Bertín.

Sin embargo, ahora sus vidas habrían dado un giro radical y Gabriela estaría embarazada de tres meses. "No es un niño buscado ni deseado" ha señalado el artista al respecto en una conversación con Beatriz Cortázar, tal y como ella misma ha contado en el programa Las mañanas de Federico. "Llevamos tiempo sin vernos, es una decisión tomada hace tiempo y así va a seguir" añadía Bertín, quien admitía que se haría cargo del bebé cuando nazca. Pero ¿quién es Gabriela Guillén?

María Gabriela Guillén, de 32 años, conoció a Bertín en abril de 2022 cuando ambos protagonizaron juntos la campaña de El Capote. Modelo y empresaria, “Gaby” como la llama cariñosamente el presentador es también propietaria y directora de un centro estético en Madrid, MGG Beauty.

Además, es fisioterapeuta, trabajo que combina con su centro de belleza especializado tal y como confirmó el propio Bertín a nuestra revista. “Gaby me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte” señalaba el presentador.

La última vez que se les vio juntos fue en el cumpleaños de José Luis López 'El Turronero' celebrado el pasado 1 de julio en Sevilla. Una celebración en la que evitaron posar juntos en el photocall y en la que coincidieron con Fabiola Martínez, quien admitía que prefería no hablar de la relación de su ex. "Él hace su vida igual que la hago yo, probablemente yo podría haber venido con alguien, lo que pasa que no existe todavía", señalaba entre risas. "Me parece fenomenal, no quiero hablar de eso, naturalidad... Él es libre legalmente hace un año y emocionalmente hace tres, puede hacer con su vida lo que quiera. Como si viene con 20", añadió sin querer entrar en ningún tipo de polémica.