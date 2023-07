La reacción de Fabiola Martínez al coincidir con su ex Bertín Osborne y su nueva amiga Gabriela Guillén

El empresario José Luis López, conocido como 'El Turronero', celebró su 60º cumpleaños y lo hizo rodeado de amigos en una multitudinaria fiesta en Sevilla, a la que no faltaron Bertín Osborne y su exmujer Fabiola Martínez. Su presencia no pasó desapercibida para los presentes, ya que llegaron por separado y el presentador lo hizo en compañía de su "amiga especial", Gabriela Guillén. A raíz de su separación, ellos siempre se han llevado muy bien y en todo momento han tratado de normalizar la situación cuando se cumplen dos años y medio del anuncio de su ruptura.

La nueva colaboradora del programa Y ahora Sonsoles ha reaccionado así cuando le han preguntado por su exmarido y su nueva amiga. "Él hace su vida igual que la hago yo, probablemente yo podría haber venido con alguien, lo que pasa que no existe todavía", señalaba entre risas. "Me parece fenomenal, no quiero hablar de eso, naturalidad... Él es libre legalmente hace un año y emocionalmente hace tres, puede hacer con su vida lo que quiera. Como si viene con 20", añadió sin querer entrar en ningún tipo de polémica.

Ellos son dos ex bien avenidos por los dos hijos que tienen en común, Kike y Carlos, y como dijeron a raíz de su separación estarán unidos de por vida por el bienestar de los adolescentes de 16 y 14 años. El artista vive en su finca sevillana, La Hacienda San José, y viaja con frecuencia a Madrid para estar con sus hijos. Hace apenas varias semanas Bertín y Fabiola organizaban una velada solidaria para recaudar fondos para su fundación benéfica, que ayuda a familiares de niños con discapacidad.

A Fabiola no le ha sorprendido la nueva relación de su exmarido con Gabriela Guillén, después de casi tres años separados y uno oficialmente divorciados. "Lo raro es que no haya salido antes algo. Bertín está cañón y también tiene su mercado", reveló con una sonrisa. Fabiola se sinceraba en ¡HOLA! en la pasada fiesta de la primavera de Twinset sobre su momento sentimental. "Estoy abierta a compartir con las personas que me hagan sentir bien. No tengo ningún entusiasmo por tener pareja ahora mismo. También tengo mis amigos con los que me divierto y me lo paso bien. Me dan calorcito, cariñito", confesaba. Y contaba que lo que más valora de un hombre en estos momentos es la discreción.

