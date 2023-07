Bertín Osborne aclara su historia con Gabriela Guillén: 'Ha sido una relación de casi un año'

En medio del revuelo mediático que ha generado la próxima paternidad de Bertín Osborne a los 69 años (los cumplirá en diciembre), el cantante ha roto su silencio públicamente. En una intervención telefónica en Y ahora Sonsoles, donde estaban entrevistando a su exmujer Fabiola Martínez, ha aclarado por primera vez cómo es (y ha sido) su situación con María Gabriela Guillén. "Hemos tenido una relación de varios meses, bastantes, casi un año, larga y además fantástica. Ha sido una relación muy intermitente porque ella vive en Madrid, yo en Sevilla, tengo un trabajo complicado, ella también porque tiene que estar todo el día en su clínica trabajando como una burra, que es lo que hace la pobre para sacar adelante su vida y la de alguien de su familia. Yo la admiro por eso", ha indicado.

El artista, visiblemente molesto por la repercusión mediática que están teniendo sus novedades personales, ha explicado que él mismo había contado la noticia a su familia (tiene cinco hijos y siete nietos) y cómo han reaccionado en su entorno: "Yo he hablado con mi familia, todo el mundo lo sabe, todo el mundo está en sintonía, todo el mundo me apoya...". Ha matizado además las palabras que le ha dicho a Beatriz Cortázar, a quien le ha definido el embarazo como no deseado. "Me refiero a que no estaba previsto, pero eso no quiere decir que vaya a odiarle, en absoluto. No hay que dramatizar", indica.

De la futura mamá, que ha hablado públicamente minutos antes de la intervención de Bertín, ha dicho que "está muy bien, tiene a su familia y no pasa nada más". Además, la ha defendido de las críticas que está recibiendo en las últimas horas: "Ella no tiene que ocultar nada, la están crucificando y no hay derecho. No quiere escándalo, quiere vivir su vida, tener a su hijo, que la dejen tranquila... No hemos hecho nada malo". También ha puesto de manifiesto que ninguno de los dos son irresponsables. "Si fuera así me habría quitado del medio, cosa que no voy a hacer", ha añadido.

Bertín ha relatado que, cuando la empresaria estaba de mes y medio, se sentaron juntos y le dijo: "Gabi, tienes dos opciones. Tenerlo o no tenerlo. En cualquiera de las dos yo te voy a apoyar". Ha confesado que aún no sabe si su sexto hijo será niño o niña y que tampoco tiene preferencia, pero sí tiene una certeza sobre el futuro: "Tendremos un niño o una niña, que será una noticia estupenda y procuraremos que sea feliz. Cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre, es lo que tengo que hacer".