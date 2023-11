La familia Pombo al completo en el estreno de la 'docuserie' donde muestran su día a día como nunca antes

La familia Pombo al completo, con María a la cabeza, no puede estar más emocionada después de la presentación de la serie documental en la que llevan meses trabajando. El próximo 29 de noviembre será cuando se podrá ver, a través de la plataforma Prime Video, algunos secretos de la familia que hasta ahora no habían visto la luz, y eso que prácticamente todos los miembros de la familia se dedican al mundo de las redes sociales. La creadora de contenido ha enseñado algo más de lo que hasta ahora conocemos de su matrimonio con Pablo Castellanos y de la relación con el resto de la familia. La influencer ha contado con el apoyo de sus padres, de sus hermanas y cuñados para este proyecto audiovisual, así como con el de su marido o su abuela Teresa, que han abierto las puertas de su casa y de su vida.

Crisis matrimonial superada

María ha aprovechado la premiere de su serie para comentar en qué punto está su relación de pareja con el padre de sus dos hijos: "No es la primera ni será la última". Pablo, su marido, añadió que "La gente parece que tiene miedo a la palabra 'crisis'. En todas las familias hay momentos que son mejores y otros que no son tan buenos. Crisis no significa que se vaya a romper. Son baches y se tienen en todas las casas. Lo importante es que haya amor y que nos queramos", ha dicho. En cuanto al documental, ha comentado: "Nos hemos abierto más. María enseña mucho nuestro día a día. Cuando empecé con María no creíamos que esto podía llegar, era impensable. Entre los dos y la familia, hemos hecho un buen equipo".

Un año muy intenso

Para María Pombo ha sido un año muy emocionante porque, además de este proyecto tan importante para ella donde se ha abierto en cuerpo y alma delante de las cámaras, se ha convertido en madre de su segundo bebé y se ha mudado a una nueva casa: "Tenemos un niño de dos años casi tres y es complicado gestionar los celos y una bebé de 5 meses. Todo afecta, el posparto, niña de cinco meses...", ha comentado ella.

Momentos íntimos de la familia

La docuserie mostrará, en exclusiva, algunos de los momentos más íntimos de la popular influencer y su familia en este último año. A través de cuatro episodios de 45 minutos de duración, los espectadores podrán disfrutar del lado nunca antes visto de los Pombo, una de las familias de creadores de contenido más influyentes de España.

Rodeados de amigos

La familia Pombo no se ha querido perder esta premiere. Desde Lucía Pombo acompañada de su marido, Álvaro López Huerta; su hermana Marta con su marido, Luis Zamalloa y los padres del clan: Teresa Ribó y Víctor Pombo; hasta la abuela de Teresa ha posado con todas sus nietas en el photocall. Rostros conocidos como Laura Escanes y Tomás Páramo junto a María de Jaime, han querido apoyar a su amiga María en el preestreno de 'Pombo', la docuserie del clan.