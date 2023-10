María Pombo y Pablo Castellano se sinceran sobre la crisis que vivieron en su matrimonio

Loading the player...

María Pombo ha sido una de las invitadas estrella en la ceremonia de los Forbes Best Content Creators 2023 que se ha celebrado este martes. Ella, de hecho, se ha encargado de pronunciar las palabras con las que ha dado comienzo el acto. La influencer no acudió sola, sino que su marido, Pablo Castellano, estuvo allí con ella. Juntos se han pronunciado sobre la crisis que afectó a su relación hace ya algún tiempo y de la que tanto se habló a finalesdel pasado verano, cuando un vídeo que María publicó reveló que su matrimonio había estado "en la cuerda floja". Ahora, la pareja se ha sincerado con naturalidad, sin tapujos y dejando claro que lo que les pasó a ellos es lo más normal e incluso podría volver a suceder. Dale al play y no te lo pierdas.

