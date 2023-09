María Pombo recuerda su dolorosa ruptura con Álvaro Morata: 'Mi corazón se rompió'

María Pombo, de 28 años, lleva casi una década compartiendo su vida en redes sociales. Esto ha provocado que sus seguidores fueran testigos de uno de los momentos más dolorosos de su juventud: la ruptura con Álvaro Morata en 2015. En una entrevista concedida al podcast de Nude Project, la 'influencer' pronunció el nombre del futbolista al reflexionar sobre la posible clave de su éxito. "No lo sé, ojalá saber la clave de seguir trabajando diez años después. Yo creo que la gente ha crecido conmigo, han visto una evolución, me han conocido desde que no tenía novio, bueno, desde que estaba con Álvaro hasta que lo dejé con Álvaro y mi corazón se rompió", comenzó diciendo. "Después, conocí a Pablo, mi noviazgo, de repente me pide matrimonio... mis seguidores han crecido conmigo, han estado conmigo en todas las etapas de mi vida, salvo la adolescencia", añadió.

No es la primera vez que la madrileña habla de su relación con el jugador. A finales de 2018, en una rueda de preguntas con sus fans, reveló cómo le había cambiado la vida Pablo después de atravesar un mal momento tras terminar su relación con Morata. "Pasé una mala época, pero bueno como todas las niñas yo creo, que al final nos han roto el corazón y tuve suerte de que Pablo apareció en mi vida en ese momento y me cambió la vida", declaró.

Pero fue a principios de 2022, en el programa de Bertín Osborne, cuando se sintió con fuerzas para profundiar en lo ocurrido. "Yo en junio de 2015 lo dejo con mi ex y entonces estoy fatal, estaba muy enamorada, bueno, no se si enamorada u obsesionada, era mi primer amor y lo pasé muy mal, encima era una relación pública y salió en revistas que lo habíamos dejado, yo estaba muy triste", recordó.

Dos meses después de la ruptura, María recibió un mensaje de Pablo Castellano, al que había conocido previamente en el Mutua Madrid Open. El empresario le proponía verse en Cantabria, donde ambos veraneaban, y ella aceptó. Tras este encuentro, la 'influencer' regresó a Turín, donde vivía con Morata, para darse una segunda oportunidad. "Volví a Italia. Estuve una semana allí y en mi cabeza estaba solo Pablo Castellano. Yo no me sentía valorada, y me volví a España. Allí nos peleamos un montón, hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos", confesó.

Al romper con Morata, María vio como desaparecían sus seguidores. "Cuando rompimos tenía 30.000 seguidores, que eso es una burrada, pero me odiaron y se cabrearon conmigo y bajé a 15.000. En ese momento aún no era trabajo y no me preocupé. Se quedó la gente que les gustaba quién era yo", explicó. Ahora, ocho años después de la ruptura, es la reina de Instagram con más de tres millones de seguidores. Además, cuando su corazón volvió a latir con fuerza, se puso en contacto con Pablo, un hombre que la conquistó desde el minuto uno por saber apreciar cosas de ella que ninguna de sus parejas anteriores habían apreciado. "Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí".

