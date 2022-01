María Pombo, sobre su matrimonio con Pablo Castellano: 'Pasamos muy poco tiempo a solas'

María Pombo y Pablo Castellano han disfrutado de una escapada exprés a Dubái que les ha servido para conectar como pareja. Según ha contado la 'influencer', este viaje "nos ha venido muy bien como pareja" porque "necesitábamos unos días sin amigos, sin familias y sin hijo". La madrileña se ha sincerado con todos sus seguidores admitiendo que Pablo y ella pasan "muy poco tiempo a solas" por su "estilo de vida y es algo que después de tantos años tenemos que empezar a cuidar más".

VER GALERÍA

La pareja comenzó a salir en 2015 y en estos seis años de relación han dado pasos tan importantes como irse a vivir juntos, casarse y ser padres. El balance es más que positivo y el deseo del matrimonio es seguir tan enamorados como el primer día. Por eso, lo único que pide María en su relación es "cariño y tiempo" y reconoce que este viaje prenavideño les ha sabido a poco, ya que solo han estado cuatro días en Dubai. "Ha sido demasiado exprés y no nos ha dado tiempo a desconectar y descansar del todo". "Viaje corto, pero intenso y lleno de cosas muy buenas", ha añadido Pablo junto a esta foto en blanco y negro en la que aparece con la 'influencer'. "Eres mi mejor compañera", le ha dicho.

VER GALERÍA

María y Pablo necesitaban hacer este viaje, pero la madrileña ha confesado que estuvieron a punto de suspenderlo porque era la primera vez que los dos se separaban del pequeño Martín. "No os exagero cuando os digo que estuve los días de antes durmiendo mal. El miércoles esperé a que Martín se durmiera la siesta y me fui llorando de casa diciendo que quería cancelar el viaje. Por supuesto, los días previos solo buscaba excusas para no poder viajar. En resumen, sí, me costó, pero a la vez me iba tranquila sabiendo que iba a estar muy bien cuidado", ha contado.

VER GALERÍA

Martín se quedó con su abuela paterna y ahora toda la familia desea que llegue el 27 de diciembre para celebrar el primer cumpleaños del niño. "He reservado unos roscones, lo vamos hacer en petit comité en casa, con mis padres, hermanos y mi suegra. Poco más, porque con un añito yo creo que no se entera", ha declarado, antes de compartir que si tuviera la oportunidad de revivir un momento del pasado sería su boda. "Sin ninguna duda", ha afirmado junto a una foto del enlace, que tuvo lugar el 22 de junio de 2018 en Cantabria.

Loading the player...

María Pombo comparte el vídeo más tierno con su hijo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.