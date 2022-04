María Pombo habla del final de su relación con Álvaro Morata: 'No me sentía valorada' La influencer se ha sincerado por primera vez sobre su historia con el futbolista y sus inicios con Pablo Castellano

María Pombo muestra habitualmente su día a día ante más de dos millones de seguidores siendo una de las influencers más conocidas en nuestro país. Sin embargo, no es frecuente hay muchos aspectos de su vida personal sobre los que nunca hasta ahora había hablado, como el fin de su anterior relación con el jugador de fútbol Álvaro Morata y cómo fueron sus inicios con Pablo Castellano. "Volví a Italia. Pero ya tenía todo el rato a Pablo en la cabeza. No me sentía valorada", se sinceraba María Pombo en Mi casa es la tuya.

Tal y como ha contado María Pombo, ella conoció a Pablo Castellano, concretamente en un máster de tenis, el Mutua Madrid Open, mientras estaba intentando darse una oportunidad con Álvaro Morata. Pero antes de que eso sucediera, la influencer ha explicado cómo era estar con el jugador de fútbol y lo mal que lo pasó cuando la relación se terminó: "Mi novio era famoso, me di a conocer por él", comenzaba María sin pronunciar el nombre en ningún momento de Álvaro Morata, pero sí que era futbolista. "Cuando rompimos tenía 30.000 seguidores, que eso es una burrada, pero me odiaron y se cabrearon conmigo y bajé a 15.000. En ese momento aún no era trabajo y no me preocupé. Se quedó la gente que les gustaba quién era yo", explicaba sobre su ruptura y lo que le afectó en su día en las redes sociales.

La influencer ha reconocido que lo pasó muy mal cuando rompió con el jugador pero, por suerte, fue en un viaje a Cantabria con su familia donde su actual marido comenzó a escribirle y cuando empezó a recuperarse. "Me llegó un mensaje 'María, no sé si te acordarás de mí, soy Pablo Castellano, voy con un amigo a Santander' y empezó a hacerme comentarios como medio tonteando. Estuvieron dos días por allí, empecé a hablar con él cosas tan normales", contaba María Pombo. Ahí se dieron cuenta que las primeras impresiones que se intercambiaron en el máster de tenis no fueron las correctas: "Estaba apreciando cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí", ha confesado.

Sin embargo, María Pombo aún seguía muy enamorada del jugador español, incluso llegaron a vivir juntos en Turín cuando Álvaro Morata jugaba allí, y regresó a Italia para intentar arreglar las cosas: "Volví a Italia. Estuve una semana allí y en mi cabeza estaba solo Pablo Castellano. Yo no me sentía valorada, y me volví a España. Allí nos peleamos un montón, hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos". Un mes después de su paso por la ciudad italiana, y tras saber definitivamente que entre el futbolista y ella ya no volvería a haber nada, la influencer mandó un mensaje clave a Pablo: el emoticono de una vaca. “Me dijo, ‘lo sabía, llegamos al 17 de octubre’, y ya, desde ese día", contaba María Pombo. A partir de ese momento, los dos comenzaron a salir: "Empecé a salir con Pablo y él me empezó a impulsar. Fue la primera persona que creyó en mí".

María Pombo es una de las influencers más queridas en España. Además, a sus 28 años se está labrando su propia carrera televisiva, participando en un programa como El Desafío. Empezó a salir con Pablo Castellano en 2015 y tres años después de comenzar su historia de amor se casaron. A día de hoy tienen un hijo llamado Martín, que nació el pasado mes de diciembre. Los dos se han convertido en una de las parejas más estables y sólidas del mundo de las redes sociales. Ahora Pablo y su hijo son su mayor apoyo, sobre todo a la hora de afrontar la enfermedad que le diagnosticaron en junio de 2020, cuando María tuvo que dar una de las peores noticias: padecía esclerosis múltiple, la misma que su madre.

