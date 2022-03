PRIMICIA: ¡Martín ya está aquí! María Pombo y Pablo Castellano han sido padres

¡Ya está aquí! María Pombo y Pablo Castellano han dado la bienvenida a su primer hijo. Martín ha llegado al mundo a las 18:15 a través de un parto natural, y tanto el pequeño como su madre se encuentran en perfecto estado, según ha informado la agencia MadphotoPress. La feliz mamá ingresaba en el hospital en la mañana de este domingo. En una fotos exclusivas, la veíamos llegar con ropa cómoda y los nervios del momento, acompañada de su esposo, igual de ilusionado y expectante que ella. De hecho no ha dejado de compartir su impaciencia con todos sus seguidores, mostrando una bonita imagen con María muy sonriente en la cama del hospital en la que asegura que están "listos" para recibirle. La llegada de Martín se esperaba para el 2 de enero, pero finalmente su nacimiento fue programado una semana antes de salir de cuentas y ha estado asistido por los doctores Abigail Núñez y Jackie Calleja en el hospital Universitario Quirónsalud Madrid de Pozuelo de Alarcón.

María y Pablo se casaron el 22 de junio de 2019 en una romántica ceremonia celebrada en Cantabria que salió en la portada de la revista ¡HOLA! y ponen ahora el broche de oro a su historia de amor con la llegada de su primer hijo. Además, la pareja se ha mudado en los últimos meses a su nuevo hogar, que también pudo verse en nuestra revista, donde la influencer ya tenía lista la habitación de su bebé desde hace algunos meses. "Qué ganas de tenerte aquí", decía en noviembre al compartir una imagen del espacio donde crecerá Martín, decorada con un papel de pared tropical y un precioso dosel sobre la cuna. Desde hace unas semanas también tenía preparada la maleta para ir al hospital con su ropa y la del bebé.

María ha podido hacer prácticas como madre con el hijo de María Fernández-Rubíes, que cumplió dos meses de vida en noviembre y que es un muñequito. Su amiga asegura que será "una madraza", pero por las imágenes que hemos visto de Pablo Castellano en los últimos meses y cómo ha cuidado a su mujer, seguro que él también podrá presumir de su faceta como padre.

Unos meses llenos de novedades

María recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple prácticamente a la vez que la noticia de su embarazo, por lo que ha tenido que lidiar con sentimientos encontrados durante los últimos meses. Por suerte, el tratamiento para la enfermedad es compatible con la gestación, por lo que ha podido llevar un ritmo de vida normal, tal y como contaba en una entrevista con ¡HOLA! poco después de anunciar que esperaba su primer hijo.

"Lo que más me ha emocionado y me sigue emocionando es cada vez que voy al médico y veo a Martín en la ecografía. Es un momento increíble tanto para Pablo como para mí", contaba. La influencer afrontaba su situación con una actitud muy positiva y ha ido compartiendo detalles de todo tipo con sus seguidores: desde las molestias propias de la gestación hasta anécdotas divertidas como cuando no pudieron ver bien al bebé en una de las pruebas porque "no paraba de moverse".

¿Pombo Castellano o Castellano Pombo?

Hace algunos meses durante un directo con los seguidores de María, la pareja dejaba claro que no habían decidido si el niño llevaría el apellido de uno o de otro. "Castellano sin ninguna duda", respondió rápidamente Pablo. "Pombo sin ninguna duda", añadió ella antes de argumentar su decisión. "Yo quiero que mis hijos tengan el apellido Pombo antes que Castellano ¿por qué? porque ya ha cambiado la ley hace unos años y ya se puede poner el apellido de la mujer antes que el del hombre. Nosotras somos tres hermanas y si no pongo el Pombo antes desaparece ese apellido. Vosotros sois tres hermanos", le dijo a su chico para intentar convencerle. "Este es un tema que cuando lo hablamos discutimos, va a ser Castellano Pombo, pasamos de pregunta", zanjó el empresario.

