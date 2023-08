¿Por qué todo el mundo habla de crisis en el matrimonio de María Pombo y Pablo Castellano?

María Pombo se ha convertido en noticia en las últimas horas por dos motivos. El primero, por la casa familiar que se está construyendo en Cantabria. El segundo, por la supuesta crisis que tenido con Pablo Castellano. La 'influencer' nunca ha hablado sobre este tema, pero la noche del pasado lunes lo habría desvelado sin querer en una publicación en la que aparece con su hermana Marta pidiendo deseos a la luna llena.

En un momento del vídeo se observa la nota que había escrito y sus seguidores hicieron 'zoom' para ver que ponía en ella. A pesar de que hay una parte bastante confusa, la mayoría coincide en que este fue el mensaje que lanzó la madrileña al Universo. "Mi matrimonio, que estaba en la cuerda floja, está mejor que nunca, más enamorados y más felices que nunca. Muchas gracias".

La historia de amor de María y Pablo comenzó en 2015 y cuatro años después, el 22 de junio de 2019, se dieron el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia. El 27 de diciembre de 2020 dieron la bienvenida a su hijo Martín y el pasado 19 de junio se convirtieron en padres de la pequeña Vega. Esta cronología refleja que el matrimonio se encuentra en un gran momento, pero no descarta que, como les ocurre a la mayoría de las parejas, hayan podido tener alguna crisis.

A principios de 2022, la 'influencer' tuvo que desmentir públicamente que estuviera atravesando una crisis con su marido. "A la gente le encanta imaginar, pero no hay ningún problema", dijo. En aquella ocasión los rumores saltaron por la decisión de la pareja de vender la casa en la que vivían. "Son decisiones que se toman en familia y por razones que nosotros sabemos. Proyectos nuevos en 2022", añadió. Más tarde, mostraron su nuevo hogar, mucho más grande y con más jardín, y las especulaciones cesaron.

María contó en el programa de Bertín Osborne qué era lo que más le gustaba de su marido. "Pablo apreciaba cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí. Fue la primera persona que creyó en mí", aseguró.

A pesar del amor que sienten, su matrimonio no es perfecto. "Tenemos microenfados", reveló la 'influencer' en uno de sus videoblogs. Pero se reconcilian con facilidad. "Nuestros enfados a lo mejor duran tres minutos porque tenemos un caracter muy fuerte los dos, pero a la vez, no somos rencorosos y se nos olvida. No me tiene que pedir perdón ni yo a él, porque no es nada grave".