María Pombo habla sobre la filtración involuntaria de su embarazo: ‘Me arrepiento tanto’

La noticia del embarazo de María Pombo, que este martes ha anunciado que espera su segundo hijo junto a su marido Pablo Castellano, ha vuelto a poner sobre la mesa su comentada visita al plató de La Resistencia, en la que difundió por error su estado de buena esperanza, un momento por el que siente profundo arrepentimiento. "Sé que era un secreto a voces, que lo sabía muchísima gente y que es un tema que da para hablar porque fui yo la que lo filtré sin querer y me arrepiento tanto, tanto, tanto de ese día", ha reconocido visiblemente afectada en su perfil social ante las casi tres millones de personas que la siguen.

VER GALERÍA

Fue en su entrevista en el formato de Movistar Plus+ el pasado mes de noviembre cuando saltaron las alarmas de un posible embarazo de la influencer. El motivo fue que, durante su charla con David Broncano, cuando el presentador le pidió que mostrara el carrete de su móvil, en el que había 34.100 fotos y 8.373 vídeos, entre todo el material no pasó desapercibida una imagen de un test de embarazo, un selfie ante el espejo enseñando su barriga y otra con cara de sorpresa tapándose la boca. Los comentarios al respecto no se hicieron esperar, aunque en ese momento tanto María como su entorno decidieron guardar silencio.

"He estado tres meses recibiendo mensajes que, de verdad, podría escribir un libro. Pero bueno, de todas formas, muchísimas gracias a los que lo sabíais y me habéis respetado sin decirme nada y a los que me habéis respetado y me habéis enviado mensajes con muchísimo cariño... De verdad, los necesitaba muchísimo", ha expresado ahora en referencia a aquel desliz que es incapaz de olvidar.

María Pombo y Pablo Castellano inician su mudanza: ilusión, lágrimas y el divertido comentario del pequeño Martín

VER GALERÍA

Sin embargo, y pese a que aquello le ha generado muchas preocupaciones en las últimas semanas, la empresaria de 28 años asegura sentirse muy orgullosa de sí misma por la forma en que ha llevado el asunto: "Estoy muy orgullosa de mí, de haber sabido gestionar el contarlo sin ninguna presión y ya sabiendo que todo el mundo lo sabía y que me estaban poniendo una presión encima muy grande y recibiendo muchísimos mensajes. He sabido gestionar mis emociones y decirlo cuando yo he estado preparada. Así que me llevo eso y, de verdad, estoy tan, tan feliz...", ha admitido.

Con una imborrable sonrisa en su rostro, la menor de las hermanas Pombo ha expresado la inmensa emoción que siente por "poder contarlo y estar aquí hablándolo con vosotros": "Es la noticia de nuestras vidas, se multiplica el amor y estamos completamente felices y esperando con muchísimas ganas a este hermanito para Martín", ha concluido tras compartir con su comunidad el instante en el que comunicó a Pablo que estaba embarazada.

Loading the player...

"Papá, tienes que cerrar los ojos muy, muy fuerte, porque te va a hacer una ilusión esto... Súper cerrados, de verdad... ¡Ya!", se escucha decir a María en el vídeo que la pareja ha publicado, en el que aparece acompañada de un emocionado Martín que le entrega un test de embarazo al futuro papá dejándole completamente boquiabierto. Aunque todavía no se sabe si el bebé será niño o niña, con toda seguridad tendrá en Martín al mejor compañero de juegos y travesuras. El pequeño, que en diciembre cumplirá dos años, se va a convertir la próxima primavera en hermano mayor.

VER GALERÍA

No te pierdas la simpática reacción de Martín, el hijo de María Pombo, al abrir sus regalos de Reyes