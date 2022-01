En fechas tan señaladas como son las Navidades Churros, chocolate y ¡un roscón!: así celebra María Pombo el primer cumpleaños de su pequeño Martín La 'influencer' y su marido Pablo Castellano han organizado un fiesta familiar en casa donde no faltaba de nada

El 17 de diciembre de 2020, a María Pombo le cambiaba la vida por completo y de la forma más trascendente. Aquel día, la 'influencer' se convertía en madre primeriza tras dar a luz a su hijo Martín, algo que le colmaba de felicidad tanto a ella como a su marido Pablo Castellano. Por si esta fuera poco, todo se producía en unas fechas tan entrañables como son las Navidades. Un año después, toca celebrarlo por todo lo alto como merece la ocasión y con su bebé como auténtico protagonista. "¿Apuestas de quién ha disfrutado más del día de hoy?", pregunta la orgullosa mamá junto a tres bonitas imágenes donde la vemos muy sonriente con su esposo y su niño en brazos, al que achuchan y besan a la vez en la carita con enorme cariño. Una fiesta en casa donde no faltaba de nada y a la que han acudido familiares de la pareja, que también se lo pasaban en grande.

Globos gigantes de todos los colores e incluso con algunos con forma de animales como un cervatillo; banderitas y guirnaldas; divertidos gorros de papel... y, cómo no, la minicorona para el 'rey' de la reunión que no era otro que Martín. En la mesa del salón, también perfectamente decorada, han degustado delicioso churros con azúcar y chocolate caliente para beber, además de un apetitoso roscón con el que se adelantaban unos días al postre típico de Reyes. Era sin lugar a dudas una jornada plena de alegría en la que hemos comprobado también lo rápido que crece el chiquitín, que desde luego no puede ser más guapo, risueño y encantador. "Prometo encargarme de que seas así de feliz los máximos años posibles. Es una auténtica suerte ser tu madre", le escribe María Pombo a su niño con gran ternura para felicitarle por su primer 'cumple'.

Además, la 'influencer' ha echado la vista atrás para rememorar cómo fueron aquellas intensas horas previas al parto cuando ya se encontraba en el hospital. Muchos nervios y emociones a flor de piel de unos recuerdos imborrables y maravillosos de la fecha que su niño venía al mundo. Desde aquel entonces, María Pombo se muestra "más agradecida a la vida que nunca", como ella misma confesaba recientemente ante sus seguidores, al haber formado una preciosa familia junto a su esposo Pablo Castellano. Como es lógico, el bebé copa el centro de atención del matrimonio en cada momento y todas sus vivencias giran en torno al 'peque', a quien ya vemos soltar adorables carcajadas cuando su mami juguetea con él. Martín acaba por tanto de cumplir un añito en la mejor compañía, la de sus papás, que siempre le cuidarán y mimarán al máximo.

