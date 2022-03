Imitando sus gestos y riendo entre abrazos: el momento más tierno de María Pombo con su hijo Martín

Loading the player...

Falta apenas un mes para que María Pombo y Pablo Castellano celebren un acontecimiento que esperan con mucha ilusión: el primer cumpleaños de su hijo, Martín. Para la influencer, los últimos meses han pasado volando: "No me puedo creer que en poco más de un mes este cachorro cumpla un año", ha comentado. Junto a su mensaje ha incluido un vídeo en el que podemos ver lo mucho que ha crecido Martín. Se trata de una tierna grabación en la que el pequeño, sentado con su madre, imita los gestos de María para finalmente abrazarla y estallar en carcajadas. Y es que Martín ya no es un bebé recién nacido, sino un niño muy alegre y risueño que consigue que su madre se derrita. Dale al play y no te lo pierdas.

