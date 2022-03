María Pombo cuenta cómo fue el ‘mágico’ nacimiento de Martín

Loading the player...

Tras la llegada de su hijo Martín el pasado domingo 27 de diciembre, María Pombo está en una nube. "El mayor placer de la vida. Tengo un sueño que me muero pero no puedo dejar de mirarle, ni mucho menos dejarle en su cunita", ha comentado la influencer junto a un vídeo en el que aparece con su bebé en brazos. Sin soltar al pequeño, María ha contado a sus seguidores cómo está viviendo sus primeras horas como mamá, con susto incluido al ver lo mucho que lloró su hijo al darse su primer baño. Además, ha explicado cómo vivió su nacimiento asegurando que fue una experiencia "mágica". Dale al play y no te lo pierdas.

-Las primeras horas de María Pombo y Pablo Castellano con Martín, entre pañales y videollamadas

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.