El emocionante reencuentro de María y Marta Pombo con sus primas en Miami

María Pombo ha puesto rumbo a Miami con su familia para embarcarse en un crucero inolvidable. Pero antes de zarpar, la 'influencer' se ha visitado a dos personas muy importantes para ella: sus primas Teresa y Paloma. El encuentro ha tenido lugar en la azotea de un hotel con impresionantes vistas y nos ha dejado imágenes de lo más tiernas, como esta, en la que vemos a Teresa y Paloma jugando con Matilda, la hija de Marta.

La pequeña, de año y medio, ha sido la gran protagonista del día. En el viaje se lo ha pasado bomba con sus primos Martín y Vega, aunque también ha tenido tiempo de dormir plácidamente sobre el regazo de su madre, y una vez en Miami, se ha dado un divertido chapuzón con su padre, el odontólogo Luis Zamalloa.

Marta, que está embarazada de mellizos, mantiene una relación muy estrecha con su prima Teresa. De hecho, sus redes sociales están repletas de momentos juntas. Aseguran que son "almas gemelas" y se dedican preciosos mensajes. Cuando Marta cumplió 30 años, Teresa publicó: "Felices 30 a mi prima, amiga, confidente, hombro, pepito y una de mis personas favoritas. ¡Tú sí que eres vitamina desde que naciste! ¡FELIZ DÍA Y VIDA POMPIS!". Marta, emocionada, respondió: "¡Te quiero prima del alma! ¡Por otros 30 juntas!".

En tan solo unas horas aterrizarán en Miami el resto de miembros de la familia. Ya están de camino Papín y Sito, Lucía y Álvaro, Pablo, Gabriela y la abuela Teresa, que está encantada con esta aventura, a juzgar por la conversación que ha mantenido con su nieta Lucía. "Sé nadar, pero ya no puedo nadar, ya no me suben las piernas, asi que me pongo el salvavidas y ya tengo todo solucionado. Lo vamos a pasar muy bien", ha dicho.

Este crucero en familia podría formar parte de la tercera parte del documental de María Pombo, que ya ha comenzado a grabarse. "Es el proyecto más grande de nuestra vida", dijo la 'influencer' el día del estreno de la primera temporada. "Ha sido una decisión nuestra. Nadie nos ha obligado a abrir las puertas de nuestra casa", añadió su marido.