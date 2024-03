María Pombo y sus hermanas se despiden con profunda tristeza de su abuela paterna

La familia Pombo había previsto una Semana Santa inolvidable en Almería. Sin embargo, una inesperada noticia les ha llenado a todos de tristeza: el fallecimiento de su abuela paterna. Ha sido María la primera en comunicar su profundo dolor con esta emotiva imagen en la que puede leerse: "Juntos. Te queremos, abuela". La foto es tan bonita que Lucía, Marta y Gabriela también han querido compartirla en sus redes sociales en señal de duelo.

La influencer también ha recordado a su abuela con este abrazo en familia y uno de los momentos de mayor felicidad que ha vivido junto a ella, como el día en el que sustuvo por primera vez en brazos a sus bisnietos Martín, Matilda y Vega. "Para siempre juntos", ha escrito. Instantes después, Marta ha compartido un vídeo para recordar a su abuela. "Que su risa nos acompañe para siempre", ha publicado. Más tarde, ha subido esta foto en la que ambas aparecen abrazadas y con una gran sonrisa. Además, llevan el mismo jersey rosa de cuello alto. "Abuela Marilis, cuidanos junto al abuelo".

Tomás Páramo, gran amigo de la familia Pombo, ha reaccionado rápidamente a esta dolorosa pérdida. "Ya está en el Cielo y desde allí os guiará siempre. Os queremos, ánimo", ha escrito en el perfil de Marta, que se ha llenado de mensajes de apoyo.

El amor de las hermanas Pombo por sus abuelos es incondicional. En mayo de 2015 tuvieron que decir adiós a su abuelo paterno, Rafael, marido de su abuela Marilis. "Han sido unos días duros para la familia, pero ahora más que nunca me siento afortunadísima de tener la familia que tengo", escribió María por aquel entonces en el blog que tenía en HOLA.com. "Mi abuelo no se ha podido ir de mejor manera, en casa y rodeado de todos nosotros. Ahora los 11 nietos tenemos un ángel de la guarda que nos va a cuidar mejor que nadie para el resto de nuestras vidas", dijo emocionada.

Su abuelo Rafel fue un gran referente, sobre todo, para Lucía, que ha seguido sus pasos como piloto de avión. "He tenido la suerte de volar desde muy pequeña. Realmente he vivido entre pilotos, toda mi familia ha sido aviadora y he visto a mis tíos volver a casa después de volar, ese orgullo que sentían, ver a mi abuelo contar sus batallas... Mi abuelo ha sido a quien yo me he querido parecer siempre", confesó Lucía en una entrevista que concedió a Freeda.

En 2020, en plena pandemia, las hermanas dijeron adiós a su abuelo materno, Luis. "Te vamos a echar de menos abuelo, deberíais ser eternos", publicó entonces Marta. "Orgullo de familia la que creó y suerte inmensa de tenernos", añadió.

María, Marta y Lucía todavía tienen a su lado a su abuela materna, Teresa, a quien hemos conocido más de cerca en el reality de las hermanas. "Mi abuela Teresa. Un regalo de Dios poder seguir disfrutando de ella, seguir aprendiendo de su actitud frente a la vida, de su energía y vitalidad incansable… De mayor quiero ser como ella. ¡Ojalá seas eterna abuela!", publicó Marta hace unos meses, pues ambas están muy unidas y es habitual verlas juntas de compras, haciendo cerámica o, incluso, de fiesta. "¡Quién nos habría dicho que saldríamos de fiesta con nuestra abuela¡ Y que casi aguanta más ella que nosotras", compartió muy feliz.