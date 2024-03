Marta Pombo y Luis Zamalloa esperan dos bebés ¡van a ser familia numerosa!

Un día después de anunciar que va a ser madre por segunda vez, Marta Pombo ha dado nuevos detalles de este segundo embarazo con el que la familia que ha formado al lado de Luis Zamalloa ¡va a crecer por partida doble! La influencer y el odontólogo lo han contado ilusionados junto a una imagen en la que muestran una ecografía de sus bebés mientras los acompaña sonriente Matilda, que va a convertirse en hermana mayor. "Por si la noticia de ayer os supo a poco…En septiembre seremos familia numerosa. No se viene uno, se vienen dos", han dicho.

Marta ha explicado que los primeros meses de embarazo gemelar no han sido fáciles para ella y aún sigue tomando una pastilla para las náuseas. "He estado muy mal, los últimos tres meses muy mal. Si me notabais ausente, ya tenéis el motivo", ha comentado. Además, ha dicho que pasadas esas dificultades iniciales ha comenzado una nueva fase en la que se emociona con facilidad: "Tengo las hormonas que me pongo a llorar con nada. Veo un abuelito y me pongo a llorar, veo una ambulancia y me pongo a llorar... Tremendo. He vivido una situación ahora en la que casi me pongo a llorar, y solo porque el señor que atendía en una gasolinera ha sido super amable y super resolutivo".

Desde su entorno han reaccionado con entusiasmo al conocer que próximamente habrá dos nuevos pequeños en la familia. "Boom", ha dicho Lucía, la mayor de las Pombo; "Sigo en shock. Ya tenemos el mismo número de hijos", ha escrito María García de Jaime, casada con Tomás Páramo; "FLIPO. Enhorabuena, familia", ha asegurado Ana Peleteiro; "En shock, enhorabuena", ha indicado Laura Escanes. Lidia Torrent, Ignacio Ayllón, Marta Lozano, Verónica Díaz y Ana Moya, entre otros, se han sumado a las felicitaciones.

Los bebés de Marta y Zama (así le llaman cariñosamente en su entorno) van a multiplicar la alegría en la familia, donde no les faltarán juegos y travesuras al lado de su hermana mayor y sus primos, con los que formarán con toda seguridad el mejor equipo. La nueva generación de los Pombo comenzó con el nacimiento de Martín, el primer hijo de María Pombo y Pablo Castellano, el 27 de diciembre de 2020; continuó con la llegada al mundo de Matilda el 21 de octubre de 2022 y siguió creciendo con Vega, también hija de María y Pablo, que nació el 20 de junio de 2023, semanas antes de lo esperado. Parte de su entretenido día a día y sus divertidas reuniones lo vemos en Pombo, la docuserie que protagonizan en Prime Video y que ha firmado por una temporada más.

Su romántica boda

Está siendo una etapa inmejorable para la pareja, que el pasado octubre, coincidiendo con el primer cumpleaños de su niña, se convirtieron en marido y mujer. La Borda del Mentidero fue el escenario de la ceremonia civil y de la fiesta, donde reunieron a todo su entorno para brindar a su lado por este importante paso que llegó dos años después de comenzar su historia de amor. "Ni en mis mejores sueños podía imaginar un día así. Fue tan bonito, tan especial… Lloré un montón, fue superemotivo, una montaña rusa de emociones", explicaba la creadora de contenido, que estaba espectacular con dos diseños de Redondo Brand. Para la luna de miel pusieron rumbo a Sri Lanka y Maldivas.