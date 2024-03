Marta Pombo está embarazada: '2024 va a ser un año muy especial'

¡La familia crece! Marta Pombo y Luis Zamalloa van a ser padres por segunda vez, una feliz noticia que ha llenado de felicidad a todos sus seres queridos, sobre todo, a las hermanas de la radiante mamá. Lucía lloró de alegría al conocer que iba a ser tía de nuevo y María se puso a gritar de la emoción. Según han confirmado los futuros papás, "este 2024 va a ser un año muy especial" y ya han comenzado a celebrarlo con su pequeña Matilda, quien se convertirá en hermana mayor antes de cumplir dos años.

Marta, de 32 años, no pensaba que el amor volvería tan pronto a su vida tras separarse de Luis Giménez, pero Zama, como le llama cariñosamente, se cruzó en su camino y el flechazo fue inmediato. La primera vez que les vimos juntos fue el 30 de julio de 2021 en la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella. En aquel momento ya se les veía muy felices. Sin embargo, no hicieron oficial su relación hasta el 19 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños del odontólogo vasco. Aquel día la 'influencer' compartió una foto que no dejaba lugar a dudas y el siguiente mensaje: "Cosquillitas en el corazón. Muchísimas felicidades, moreno". Desde entonces, no se han separado y han dado pasos tan importantes como casarse y convertirse en padres.

Su hija Matilda vino al mundo el 21 de octubre de 2022 y un año después, el 21 de octubre de 2023, la pareja pronunció el 'sí, quiero' en una ceremonia civil a la que asistieron 200 invitados. "Lloré un montón, fue una montaña rusa de emociones", confesó al día siguiente Marta, que sorprendió con sus dos looks nupciales.

"Zama me aporta muchísima tranquilidad mental, que es lo que necesito y más valoro", dijo Marta en una entrevista concedida al youtuber Luc Loren en la que habló sobre la depresión que padeció. "Tiene un corazón enorme. Me apoya en todo. Entiende mi situación, me acepta tal como soy, con mis días buenos, con mis días malos, siempre quiere saber más de mi para ayudarme cuando no estoy bien", añadió emocionada.

El segundo embarazo de la 'influencer' llega en un gran momento para toda la familia, que triunfa en Prime Video con su serie documental. Tras el éxito de la primera y segunda temporada, ya han comenzado a grabar la tercera.