Las hermanas Pombo hablan de su lado más desconocido y rebelde en 'El Hormiguero'

En plena cuenta atrás para el estreno de la segunda parte de su reality familiar, emitido por Prime Video, las Pombo han mostrado la parte menos conocida de sus vida: sus experiencias antes de convertirse en creadoras de contenido. Entre Lucía, Marta y María Pombo acumulan más de cuatro millones y medio de seguidores en redes sociales, donde son iconos de estilo y hacen partícipes a sus fans de su día a día así con naturalidad. Pero las creadoras de contenido también tienen una parte 'rebelde' y desconocida para el gran público de la que han dado los detalles durante su última visita a El Hormiguero.

En el plató, al que han acudido por primera vez las tres juntas y acompañadas de sus familiares, las Pombo han hecho un viaje al pasado y se han situado en la etapa escolar. "Nos han invitado a irnos a las tres. Cuando la directora nos invitó a irnos del colegio mi padre dijo a la directora: Os perdéis a tres grandes personas. Mi padre es muy sabio, lo sabe todo", ha comenzado a decir Marta. La mediana de las tres hermanas ha recordado que en esa época también fue expulsada unos días por tirar una bomba fétida después de que "la más popular" de la clase se lo propusiera.

Lucía, la hermana mayor, ha contado que a pesar de que ahora es piloto comercial, nunca se le dio bien la asignatura de matemáticas. "Ese día no tenía ganas de hacer el examen, no había estudiado. Entonces decidí llevarme un spray lacrimógeno y lo eché por detrás de la clase. Ahí no entró ni Dios en tres horas", ha recordado.

María, por su parte, ha contado la razón por la que la expulsaron temporalmente. "Era mala estudiante y había rachas que quería con todas mis fuerzas ser buena estudiante y hacer todo bien. En una de esas rachas hice los deberes de matemáticas lo mejor posible, sin copiar, sin pedir apuntes ni nada. Cuando empezó a corregir la profe dijo, Maria como siempre un 0, delante de toda la clase. Aquello me avergonzó y me humilló muchísimo, lloraba por dentro, entonces empecé a escribir en un papelito que odiaba a la profesora. Fui a tirarlo ya desahogada y me dijeron, ¿qué llevas ahí? Lo leyeron y me echaron tres días".

