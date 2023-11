Ya hemos visto 'Pombo' y esto es lo que más nos ha llamado la atención del primer capítulo

Después de cerca de un año de trabajo y grabaciones, la primera temporada de Pombo calienta motores para su inminente aterrizaje en Amazon Prime Video. A falta de unas horas para que la docuserie al completo de cuatro episodios y centrada en la figura de María Pombo y el resto de su mediático y numeroso clan llegue a la plataforma de streaming este 29 de noviembre, repasamos, punto por punto, lo más llamativo del primer episodio, al que hemos tenido acceso. Cuarenta y cinco minutos repletos de tradiciones familiares, unión, autenticidad, diversión, personalidad, curiosidades desconocidas y costumbrismo, más allá del glamour y el lujo que rodea en muchas ocasiones a sus protagonistas. Naturalidad en estado puro en formato audiovisual para dar el pistoletazo de salida a lo que promete convertirse en un fenómeno maratón.

Viajes al pasado e infancia como hilo conductor

De entre los ingredientes de la primera entrega de Pombo, en la que las hermanas ofrecen su versión más cercana y transparente, en una línea muy similar al del resto de protagonistas, el más llamativo es la infancia. Los viajes recurrentes a instantes clave del pasado son el hilo conductor del inicio del primer episodio, en el que se reproducen escenas tanto antiguas como actuales de todos los miembros de la familia para esbozar cada perfil, pero de un modo muy especial. ¿El motivo? Las presentaciones se hacen en tiempo invertido, de tal forma que Martín, primogénito de María Pombo y Pablo Castellano, y Matilda, hija de Marta Pombo y Luis Zamalloa, son las primeras estrellas del capítulo. Siguiendo este método, en el que los últimos en 'llegar' son los primeros, entran en escena las hijas de Teresa Ribó y Víctor Pombo y sus respectivas parejas, así como Gabriela Toral, a quien estos definen como su cuarta hija, y 'Sito' y 'Papín', como todos llaman a los progenitores de las hermanas Pombo.

Almería como escenario de excepción y rutinas

En el rodaje, que comienza antes de que María dé a luz a su hija Vega, que vino al mundo en junio de este año, se ve a la influencer madrileña en una fase muy avanzada de su embarazo y arranca en un espacio con mucho valor para el clan: Almería, más concretamente en la localidad de Agua Amarga, uno de sus principales refugios vacacionales junto a Cantabria y donde acostumbran a escaparse juntos cada temporada y desconectar en playas tan espectaculares como Duna Fósil. En la villa donde se hospedan, un lugar repleto de comodidades y lujos, se dejan ver haciendo tareas comunes y rutinarias, como limpiar los baños, confesarse sus inseguridades en la intimidad, hacer gala del particular sentido del humor que les une o de sus valores.

¡Ya es Navidad en casa de María Pombo! El simpático vídeo poniendo el árbol en familia

Del humor a la emoción: las temáticas de la primera entrega

En cuanto a las temáticas que se abordan en este capítulo inicial, destinado a hacer una presentación personalizada y muy cuidada de los miembros de la familia y en el que se mezclan con maestría las facetas profesionales e íntimas de cada uno, destacan cuestiones como la organización del enlace entre Marta y Luis, que se materializó a finales de octubre de 2023, la cercanía y adoración que María tiene con sus fans, la pasión por la gastronomía que todos comparten y sus reuniones alrededor de la mesa o la enfermedad de Teresa Ribó, la esclerosis múltiple que transmitió a la menor de sus hijas. Un asunto con el que, por un momento, el humor y la alegría que predomina en buena parte de la producción se sitúa en un segundo plano para dar paso a una dura realidad con la que lleva conviviendo durante más de dos décadas, a un mensaje de 'Carpe diem' y al amor más incondicional y puro que su esposo, además de sus hijas, le profesa. Es Víctor, que también rememora los inicios de su historia de amor y sus cinco años de noviazgo previos a su boda, quien se sincera contando que el diagnóstico de su mujer les unió más si cabe y se emociona al referirse a ella como la mujer de su vida y su pilar fundamental desde que sus caminos se unieron en la facultad.

Detalles desconocidos en los perfiles de los protagonistas

En este episodio, en el que no faltan las lágrimas y las sonrisas en mayúsculas y se reproduce por primera vez la banda sonora que Ters ha elaborado para Pombo, se exponen lados menos conocidos de las personalidades del clan, el cable a tierra de María Pombo. Mientras que se muestra a una Lucía con aficiones e intereses muy distintos a los de sus otras hermanas, Marta es la adrenalina personificada, la más independiente e impulsiva y la fundadora de Name The Brand asegura que ninguna de ellas es cariñosa. En lo que respecta a Gabriela, se descubre su gran talento musical e incluso se anima a interpretar una canción a viva voz, Víctor es el alma de la casa y Teresa, el sostén de todos y una madre todoterreno. En cuanto a Pablo, Álvaro y Luis, hacen pequeñas intervenciones que evidencian el fantástico vínculo que les une a sus mujeres y la familia de estas, siendo el primero el más protagonista de los tres.

María Pombo y Pablo Castellano muestran cómo avanzan las obras de su casa soñada en Cantabria