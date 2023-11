¡Ya es Navidad en casa de María Pombo! El simpático vídeo poniendo el árbol en familia Tal y como ha explicado la 'influencer', el año pasado no pudieron cumplir con esta tradición, que han retomado con muchas ganas

Mariah Carey no es la única que se ha adelantado a la Navidad. María Pombo y su familia también han llevado el espíritu festivo hasta su casa más pronto de lo habitual, y, de hecho, ya han puesto el árbol. "El año pasado no pudimos ponerlo porque estábamos empezando a hacer las cajas de la mudanza, así que este año teníamos extraganas", ha comentado la influencer, aclarando así por qué han colocado la decoración en noviembre. Estas serán unas fiestas especiales, las primeras que pasan con Vega, que nació el pasado mes de junio, además de con Martín, quien pronto cumplirá tres años y ha estado ayudando a sus padres a poner el árbol, tal y como se puede ver en el simpático vídeo que ha compartido María. Dale al play y no te lo pierdas.

