No te pierdas la simpática reacción de Martín, el hijo de María Pombo, al abrir sus regalos de Reyes

El hijo de María Pombo y Pablo Castellanos no ha podido aguantar la emoción abriendo sus regalos de los Reyes Magos. Este es el segundo año que el pequeño recibe tantas sorpresas de parte de sus majestades y no ha podido disimular la ilusión. Ríe, salta y aplaude cada vez que uno de los juguetes le gusta. Martín está disfrutando de un día mágico rodeado de toda su familia porque las hermanas Pombo se han reunido para pasar la jornada juntas. Matilda, la hija de Marta y Luis Zamalloa, ha abierto su primer regalo de parte de los Reyes, eso sí, con ayuda de sus padres porque tiene tan solo dos meses. ¿Quieres ver cómo ha sido la divertida reacción de Martín al ver todos sus regalos? Dale al play y no te lo pierdas.

