María Pombo y Pablo Castellano inician su mudanza: ilusión, lágrimas y el divertido comentario del pequeño Martín

Con el inicio de 2023 ha comenzado una etapa nueva en la vida de María Pombo y Pablo Castellano: ¡estrenan casa! Tras meses de reformas y preparativos para lograr el hogar de sus sueños, el gran momento por fin ha llegado y su domicilio está terminado. El matrimonio ha iniciado la mudanza con gran ilusión, aunque también con tristeza por decir adiós a la que ha sido su vivienda en los últimos tres años, un lugar que han vendido y en el que han vivido momentos inolvidables como sus primeros meses de casados o la llegada al mundo de su hijo Martín.

"Empezamos con la primera etapa de nuestra mudanza y estos días me he dedicado a hacer limpieza extrema y a llorar por cerrar esta etapa, aunque a la vez me muera de ganas de vivir la siguiente", ha dicho la influencer de 28 años. Tanto María como Pablo se están encargando personalmente de supervisar la mudanza y el traslado de sus pertenencias a su nuevo hogar. Han sido fotografiados saliendo y entrando de casa y muy pendientes de que todas las cajas en las que han guardado sus enseres personales se cargaran en el camión que ha hecho el traslado.

La menor de las Pombo, con ropa cómoda y convertida en una divertida reportera, ha estado grabando con su teléfono parte del proceso para poder compartirlo con su familia, con amigos, con sus seguidores y también para poder verlo cuando pase un tiempo. La empresaria ha reconocido que no puede dejar de llorar cuando una estancia se queda vacía. No en vano, para la exconcursante de El desafío no son muebles ni objetos de decoración, sino recuerdos llenos de valor sentimental que le hacen darse cuenta de lo felices que han sido su marido y ella en estos años.

A Martín, que en diciembre cumplió dos años, también le han hecho partícipe del cambio y al ver cómo sacan los muebles de casa y cómo su cuarto de juegos ahora está vacío, ha dicho con espontaneidad: "Mamá, no hay nada". María y Pablo quieren que el proceso sea paulatino y que la mudanza avance "poco a poco" ya que actualmente no tienen prisa y cuando se instalaron en la vivienda que ahora dejan fue para la influencer "de lo más estresante de mi vida".

Durante la próxima semana y comienzos de la siguiente, los Castellano Pombo van a continuar en el que ha sido su hogar con un sofá, la cama de matrimonio, el cuarto del niño y una maleta con la ropa. La influencer ha contado que tendrán estos días una vida "nómada" en la que estarán yendo y viniendo a la vez que deshacen las cajas que trasladan a su nueva vivienda. "Mientras tanto, nuestra casita casi ready (a falta de ultimar detalles y una buena limpieza) para empezar otra etapa maravillosa y llena de buenos momentos", ha indicado María junto a una foto de una estancia muy luminosa en la que ya hay un mueble.

