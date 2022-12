El contratiempo que ha sufrido María Pombo durante la reforma de su nuevo hogar

En menos de un mes María Pombo y Pablo Castellano se mudarán a su nueva casa con el pequeño Martín. El matrimonio afronta este cambio con mucha ilusión y comparte los avances de la reforma con todos sus seguidores. Ayer tenían previsto montar la encimera de la cocina, sin embargo, el mal tiempo que hacía en Madrid les jugó una mala pasada. "La lluvia no lo ha puesto nada fácil. Entre el peso y la lluvia se ha resbalado. Duele mucho", ha lamentado la 'influencer' al mostrar la encimera de cuarcita totalmente rota. "¿Lado positivo? No ha hecho daño a nadie. Os podéis imaginar la desgracia que podría haber sido", ha añadido.

Pablo, por su parte, también se ha pronunciado sobre lo ocurrido, ya que él y su empresa, Grupo Acharray, son los encargados de realizar las obras. "Esta mañana casi infarto, lo primero, gracias a Dios que no ha pasado nada a nadie porque eso pesa casi dos mil kilos y si se le cae a alguien es un problema", ha comenzado diciendo. Después, el empresario ha explicado que el incidente se ha producido por estos dos factores principalmente: un error humano y las inclemencias meteorológicas. "Al quitar la primera pieza ha resbalado la siguiente y ha hecho efecto dominó", ha contado. Además, ha confirmado que tendrán que ser ellos los que corran con los gastos de la nueva pieza, aunque tienen un seguro que quizás les cubra algo.

María, de 28 años, anunció hace unos meses sus planes de mudarse por una "oportunidad que era imposible rechazar". La oportunidad era irrechazable "tanto de la compra de la nueva casa como de la venta de la nuestra". "Como sabéis, Pablo se dedica al sector de las reformas y casi sin quererlo encuentra oportunidades y las ve claro, mientras yo las veo casi imposibles", aseguró entre risas. Pero con el paso del tiempo, cada vez está más segura del paso que van a dar. Han rediseñado toda la casa y ya han mostrado algunos avances, como la cocina, el diseño con arcos del salón o la piscina.

En tan solo unas semanas, si todo sale según lo establecido, la 'influencer' se despedirá de su primer hogar familiar, una acogedora casa en Madrid que su marido también se encargó de reformar. "Era muy antigua y, cuando entré por primera vez, miré a Pablo diciendo 'esta no es la casa', pero él se dedica a esto y vio las posibilidades que tenía. Yo me dejé llevar", declaró en ¡HOLA!. Y el resultado fue maravilloso. "Me costaría elegir un solo rincón como favorito, pero creo que me quedaría con la parte del salón, por lo hogareña que es, sin todavía haberla vivido demasiado. Queríamos una casa acogedora y creo que lo hemos conseguido", explicó. En esta casa, que tenía un gran vestidor, ha crecido su hijo Martín, que el próximo 27 de diciembre cumplirá dos años, de ahí que la ilusión de la pareja por su inminente mudanza se mezcle con cierta nostalgia.

