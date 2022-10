Jacobo, el hermano arquitecto de Pablo Catellano y su compañero de 'reformas' en su nueva casa con María Pombo

Loading the player...

El clan Pombo se ha convertido en uno de los más destacados de nuestro país, siendo cada una de las hermanas perfectamente conocidas por el gran público, incluso aunque no todas se dediquen profesionalmente a las redes sociales. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la familia de Pablo Castellano, marido de María Pombo. El empresario -que se trabaja en el mundo de las reformas integrales- tiene en total cinco hermanos, dos por parte de padre y madre y tres solo por parte de padre. Sin embargo, tras la muerte de su progenitor en 2010 perdió el contacto con esa rama de la familia. "Cuando mi padre falleció no terminó de dejar las cosas bien, fue todo un poco de boca, y al final, la que era la mujer de mi padre no respetó las decisiones de mi padre, hizo todo lo contrario y, por diferencias, nos separamos", reveló recientemente. No obstante, se lleva de maravilla con sus otros dos hermanos, José y Jacobo. Este último acudía con Pablo este miércoles a un evento y pudimos verles posando juntos, demostrando el tándem perfecto que forman, pues, además de parientes, son socios de negocios. Dale al play y no te lo pierdas.

