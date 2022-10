Marta Pombo cuenta cómo fue el nacimiento de Matilda y los momentos más duros del posparto

Marta Pombo acaba de convertirse en madre. El pasado viernes, 21 de octubre, dio a luz a su hija Matilda en un parto respetado. "Fue fenomenal, la mejor experiencia de mi vida", ha revelado en una rueda de preguntas con sus seguidores. La 'influencer', de 30 años, confió en el equipo de Bmun para este día tan señalado y, según ha contado, hicieron que la llegada al mundo de la niña fuera "muy bonita". "Me hablaban tan despacito, con tanto sosiego, que al final me transmitieron mucha tranquilidad", ha explicado.

Gracias a la profesionalidad del ginecólogo Jackie Calleja y a la matrona Abigail Núñez de Arenas, Marta pudo tener un papel muy importante durante el alumbramiento. "Cuando estaba empujando y salió la cabeza me dijeron que me incorporara para que la viera y la tocara. Así lo hice. Después me dijeron que empujara una vez más y cuando salieron los brazos la cogí y me la puse encima. Imaginaros lo bien que fue el parto para que fuera capaz de vivirlo así", ha recordado con emoción. Sin duda, "el mejor día de mi vida, repetiría una y mil veces, la sensación es indescriptible".

La madrileña comenzó con contracciones el pasado jueves, pero no acudió al hospital hasta las 04:30 horas, "cuando no podía más del dolor". "Llegué con dos centímetros de dilatación, que es muy poco, porque hay que llegar a diez, y me pusieron la epidural. Casi me pongo a llorar del alivio. ¡Bendita epidural!", ha explicado. "Matilda nació a las 12:16 horas y a mí no se me hizo largo. El momento de empujar fue un minuto y medio, literal, rapidísimo, fugaz", ha añadido.

Marta estuvo acompañada en todo momento de Luis Zamalloa, su futuro marido y padre de la recién nacida. "Fue precioso vivir el parto a su lado. Cuando saqué a Matilda y me la puse en el pecho yo no podía verla la cara y entonces le miraba a él y solo lloraba. Me decía es preciosa, es perfecta, que bien lo has hecho, así que fue precioso porque él me iba transmitiendo sus emociones", ha manifestado.

La 'influencer' ha confesado que se encuentra bastante bien tras dar a luz, tanto física como emocionalmente. "Me pusieron tres puntos, dos interiores y uno exterior, y he tenido algún bajoncillo de hormonas, pero por el momento bastante controlado", ha reconocido.

Los primeros días en el hospital fueron los más complicados para ella. "Salí llorando, no por tristeza, es que estaba agotada, no había dormido nada y Matilda solo se quedaba tranquila si estaba enganchada a mi pecho y a mí ya los pechos me dolían muchísimo. Estaba desesperada, no me había podido duchar, me sentía un despojo humano", ha confesado junto a una foto en la que aparece completamente desbordada. Afortunadamente, cuando llegó a casa se recuperó y ahora se siente "plena, llena y feliz".

Marta ha decidido dar el pecho a su hija, pero la lactancia le está resultando muy dolorosa. "Los primeros agarres para mí fueron muy buenos, pero a medida que pasaban los días, como era más a demanda y no sabes, no se agarró bien y me ha hecho unas heridas tremendas. La primera succión me duele muchísmo". Su intención es seguir intentándolo, por eso ha pedido ayuda a una matrona. "Es muy duro. ¿Compensa? Ya os diré", ha dicho a sus seguidores. En esta charla también ha explicado que la manchita que Matilda tiene en su mano es una herida con la que nació. "Se la ha hecho ella misma con su propia succión, su mano era como un chupete".

A lo que no teme es a una posible depresión posparto. "Ya no le tengo miedo a la depresión, sé lo que es y sé que tiene solución", ha afirmado. La 'influencer' ha padecido esta enfermedad, pero se recuperó con tratamiento médico y terapia. Por eso, se enfrenta a ella con gran serenidad. "Es como cuando saltas al vacío, que te da miedo, pero cuando saltas por obligación y ves que tienes un paracaídas que funciona, luego ya cuando vuelves a saltar no te da miedo porque sabes que puedes tirar de ese paracaídas". Durante todo el embarazo ha estado muy bien acompañada de su psiquiatra y ahora, durante el posparto, también va a contar con su ayuda. "Puede ser que llegue, pero tengo mi paracaídas, entonces eso me tranquiliza. Ahora me siento tan llena. No he sentido en ningún momento ese vacío y esa soledad que sentí en su día con la depresión. Estoy fenomenal", ha finalizado.

