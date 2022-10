María Pombo, muy emocionada, ha podido ya conocer a su sobrina Matilda

Este 21 de octubre es uno de los días más importantes en la vida de María Pombo ya que se ha convertido en tía. Su hermana mediana, Marta Pombo, ha dado a luz a una niña llamada Matilda fruto de su relación con el odontólogo Luis Zamalloa y la influencer, que será la madrina de bautismo de la pequeña, ha sido una de las primeras personas en acercarse al hospital para conocer al nuevo miembro de la familia. "Bienvenida al mundo, Matilda. No os puedo explicar con palabras la perfección de bebé", ha dicho muy emocionada.

La empresaria ha acudido al hospital acompañada de su marido, Pablo Castellano, quien ha sido el encargado de captar uno de los instantes más mágicos de este día tan señalado. María se ha acercado a la cama en la que descansa su hermana con el bebé en brazos y, con un brazo apoyado mientras se agachaba, ha mirado con ternura y un profundo amor a su primera sobrina. Los gestos de la influencer hablan por sí solos y demuestran que esperaba con mucha ilusión a la niña, con la que comparte mes de cumpleaños. Cabe recordar que la influencer cumplió 28 años el 17 de octubre y ahora, cuatro días después, su hermana le ha hecho el mejor regalo.

Hace solo unas horas, durante su asistencia a un acto solidario, María explicaba que su hermana salía de cuentas este mismo 21 de octubre, el mismo día que ha elegido para contraer matrimonio con Luis Zamalloa en 2023. "No me queda nada para ser madrina, que es más especial todavía. Estoy muy feliz, la verdad. A ver si llega puntual y de madrugada nos llama Marta con una buena noticia. Ya está cansada, pero pletórica y radiante", decía. Así fue, a las 3.05 de la madrugada recibió el mensaje más esperado.

María no ocultaba las ganas que tiene de que su hijo Martín, de dos años, y su sobrina crezcan juntos y desarrollen una relación tan bonita como la que ella tiene con su hermana. Además, explicaba que el pequeño ya necesitaba la llegada de Matilda porque "es la única atención y necesita que alguien le quite el puesto. Es demasiado para un niño de dos años. Está con llamadas de atención, berrinches, pataletas...", contaba. Curiosamente, el nacimiento de la pequeña coincide con el cumleaños de una buena amiga de las influencers, Natalia Coll, nuera del exfutbolista Michel González.

Las primeras visitas y una presentación por videollamada

Hasta el centro sanitario en el que ha nacido Matilda, a la que la familia llama cariñosamente Mati, también se han acercado los orgullosos abuelos, Teresa Ribó y Víctor Pombo. Vituco, como se conoce al empresario hostelero, ha estado haciendo en la habitación del hospital unos bocadillos de jamón serrano para que dos de sus tres hijas, sus yernos y su mujer pudieran comer en esta larga jornada que nunca olvidarán ya que a partir de ahora son uno más en casa.

Los únicos que hasta ahora no han podido conocer a la niña son Lucía Pombo y Álvaro López Huerta. La pareja, que contrajo matrimonio el pasado mes de junio, se encuentra ahora mismo de viaje en Escocia. "Querida Matilda, tú y yo tenemos cuentas pendientes por no esperarme. Pero me hice una foto antes de irme por si las moscas", ha dicho junto a una imagen en la que acaricia la tripa a su hermana mediana. Eso sí, a pesar de la distancia han estado muy presentes. Ha visto a la recién nacida mediante videollamada y no ha podido contener las lágrimas.