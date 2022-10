Marta Pombo, a punto de ser mamá, confiesa su impaciencia y muestra la ilusión de su sobrino Martín

Loading the player...

La cuenta atrás está llegando a su fin para Marta Pombo y su prometido, Luis Zamalloa. La pareja dará muy pronto la bienvenida a su primera hija, una niña a la que han decidido llamar Matilda. La fecha prevista para su nacimiento es el próximo 21 de octubre, pero la influencer estaá deseando que llegue el momento. "Ya no puedo más", ha confesado, revelando con humor que se le están haciendo muy largos los últimos días. No es la única que espera con emoción la llegada de Matilda: toda la familia está muy ilusionada, incluido su sobrino Martín, hijo de María Pombo. Como muestra, Marta ha compartido un tierno vídeo en el que Martín aparece dándole cariñosos besos en la tripa. Dale al play y no te lo pierdas.

