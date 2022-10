¡Bienvenida, Matilda! Marta Pombo se convierte en mamá por primera vez La 'influencer' y su pareja, el odontólogo Luis Zamalloa, no pueden estar más emocionados

¡Ya ha nacido! Marta Pombo y Luis Zamalloa se han convertido en papás por primera vez con la llegada al mundo de su primera hija, una niña para la que han elegido el nombre de Matilda. Tras nueve meses de ilusión y preparativos entre los que se incluye una mudanza y un compromiso, la pareja ya ha podido ver la carita de su bebé y vivir esa mágica sensación de cogerla en brazos. Empieza una nueva etapa que la influencer y el odontólogo esperaban muy ilusionados y algo impacientes, ya que tal y como confesó Marta hace unos días, la recta final se le estaba haciendo eterna.

Gracias a la pequeña Matilda estarán unidos para siempre y, dentro de un tiempo, su intención es pasar por el altar. Ahora la gran prioridad es su bebé, pero Marta y Luis tienen planes de convertirse en marido y mujer. "No podemos ser más felices. Y como nos dijeron en el cole, el orden de los factores no altera el producto. Te quiero para toda la vida. Y Mati lo vivirá con nosotros", decía la influencer a mediados de septiembre. De esta manera formalizarán una relación cuya historia se remonta a 2018. Fue entonces cuando se conocieron en una sesión de fotos que hicieron en Bilbao para Tipi, firma que tiene la influencer con su hermana María Pombo, la más conocida de la familia. Sin embargo, no fue hasta años después cuando comenzaron a hablar y surgió el amor entre ambos.

- Marta Pombo anuncia la fecha de su boda con Luis Zamalloa y sus planes para el bautizo de Matilda

Se espera que en solo unos meses toda la familia se reúna para celebrar el bautismo de Matilda Zamalloa Pombo, que tendrá como madrina a su tía María. Con toda seguridad, la niña tendrá una excelente relación con su primo Martín (el niño de María Pombo y Pablo Castellano), con el que se lleva menos de dos años ya que el pequeño nació en diciembre de 2020. La escasa diferencia de edad, sumada a que sus mamás son una piña y a que ambos viven en la misma ciudad, les permitirá formar un gran equipo, compartir juegos, travesuras y ser cómplices en las diferentes etapas de su vida.

VER GALERÍA

- Las mujeres de la familia Pombo al detalle: de su madre, Teresa Ribó, a sus historias de superación

Marta se ha mantenido imparable durante la dulce espera y ha disfrutado de un verano inolvidable en el que ha visitado destinos como Formentera, Maldivas o Cantabria. En el norte ha descansado, ha dado largos paseos en la playa, ha desconectado y ha coincidido con su familia y su mejor amiga, Sofía Giménez, que curiosamente también estaba embarazada. En los últimos meses también ha vivido importantes acontecimientos como la boda de su hermana mayor, Lucía Pombo, o la de amigas como Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano.

VER GALERÍA

La influencer anunció que iba a convertirse en mamá el pasado mes de abril. Lo hacía con una original imagen en la que aparecía tomando el sol en la playa mientas Luis besaba su incipiente barriguita. "Adivina, adivinanza… ¿Qué tiene Marta en la panza? Este año llega cargado de mucha felicidad. Qué ganas de que llegue octubre y conocerte", decían. Poco después descubría junto a su familia que venía en camino una niña. Una gran noticia que llegaba tras su etapa más dura, marcada por una depresión de la que ha hablado con total naturalidad. La influencer considera que su "declive" coincidió con su "auge en redes sociales" porque esta popularidad le hizo perderse a sí misma. También influyó su separación de Luis Giménez, con el que contrajo matrimonio en septiembre de 2019 y con el que rompió a principios del año 2021.