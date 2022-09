¡Sorpresa! Marta Pombo anuncia que se casa con Luis Zamalloa

Suenan campanas de boda para Marta Pombo y Luis Zamalloa. Si bien es cierto que recientemente la pareja, que lleva algo más de un año de relación, explicaba que no tenían prisa en pasar por el altar, este lunes han anunciado que han dado el gran paso de consolidar su amor. "No podemos ser más felices. Y como nos dijeron en el cole, el orden de los factores no altera el producto. Te quiero para toda la vida. Y Mati lo vivirá con nosotros", ha escrito la influencer en referencia a la otra dulce etapa de su vida que está a punto de comenzar: la maternidad, puesto que está previsto que el próximo 21 de octubre de la bienvenida al mundo a su primera hija en común con el odontólogo a la que van a llamar Matilda. Una publicación que a los pocos minutos se ha llenado de buenos deseos por parte de sus círculo más cercano de amigos y de sus miles de followers, que han formado junto a ella una peculiar comunidad estando pendientes de los detalles de su día a día.

Precisamente, sobre el tema de su gestación también ha avanzado algunas novedades, porque, en las últimas revisiones los médicos le informaron que el bebé todavía se encuentra de nalgas, así como la falta de líquido amniótico. Dos hechos que mantienen a Marta algo preocupada porque son motivos para adelantar el parto, o, incluso, practicarle una cesárea para garantizar la seguridad de la pequeña. Un hecho de última hora que no consigue borrarle la sonrisa pese a todo y al que ha intentado poner solución a través del ejercicio físico, porque, siempre que sea posible, la actividad es un factor imprescindible y que ayuda a muchas mamás a sobrellevar de mejor manera las posibles complicaciones del embarazo.

Un ejemplo de naturalidad en las redes sociales

Si bien es cierto que el mundo de las influencers se suele caracterizar por mostrar una realidad perfecta y edulcorada, la hermana mediana de María Pombo hace alarde de sinceridad y no se reprime a la hora de hablar de algunos de los episodios más duros de su vida: la depresión. Cabe recordar que la creadora de contenido tuvo que dejar por un tiempo este trabajo, porque tras su divorcio de Luis Giménez, la dura situación derivada de la pandemia y una lesión de hombro, su salud mental se vio resentida y necesitó parar, pedir ayudar y así comenzar de 0 con más fuerza que nunca. En una ronda de preguntas en las que interactuaba con sus seguidores, ya explicó, que al igual que otras muchas mujeres, existe el riesgo de sufrir depresión post parto, pero, si esto sucede, está preparada y se pondrá en manos de profesionales de la psicología, como ya hizo en el pasado, además de contar con la inestimable ayuda de su familia, con la que está muy unida formando el equipo perfecto.

Junto a todos sus seres queridos ha pasado un verano de lo más inolvidable, no solamente por todos los cambios que ha traído la época estival a su vida, un embarazo y una pedida de mano, sino porque también ha podido disfrutar de su paraíso terrenal favorito: Cantabria. El norte de España ha visto crecer a las 3 hermanas Pombo siendo testigo de cómo su vida ha ido cambiando: desde sus comienzos como influencers, hasta la llegada del pequeño Martín, el primogénito de María y el empresario de la construcción Pablo Castellano de tan solo un año y medio, en sus playas han construido maravillosos recuerdos en cada temporada, alegrías que se multiplicarán ahora que van a ser un miembro más de este maravillos clan para las tardes de juegos y diversiones.

