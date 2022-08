María Pombo pone fin a los rumores: 'Según muchas personas llevo embarazada más de un año'

María Pombo se convirtió en madre por primera vez el 27 de diciembre de 2020. La 'influencer' está encantada con su hijo y sueño con seguir aumentando la familia. "No sé cuándo, pero querré más hermanitos para Martín. Estoy encantada con el niño y si vienen más, no me importa", dijo tras dar a luz. Cada cierto tiempo surgen rumores sobre un posible embarazo y este verano, durante sus vacaciones familiares en Cantabria, han sonado con más fuerza. "Tienes carita de embarazada", le dijo una seguidora al verla en esta foto. Un comentario que se sumaba a otros como "esa tripita" o "seguro que estás embarazada". Cansada de este tipo de mensajes, la madrileña, de 27 años, ha negado que vaya a ser madre de nuevo y ha lanzado la siguiente petición.

"Sé que generalmente se hace con la mejor de las intenciones, pero es una pregunta que en ningún caso es positiva. Yo, según muchas personas en las redes sociales, llevo embarazada más de un año y los rumores suelen coincidir cada mes cuando tengo la regla, estoy mas hinchada y me veo peor físicamente", ha comenzado diciendo.

"En mi caso, leer esos mensajes casi a diario no me afectan, pero si hubiera pasado por un aborto o estuviera en el proceso de querer quedarme embarazada y me estuviera costando, sé que lo pasaría realmente mal. Así que por favor, por infinitas razones vamos a dejar de preguntar a las mujeres si están embarazadas, sobre todo, porque en ningún caso se va a obtener respuesta a esa pregunta", ha finalizado. Las palabras de María han sido muy aplaudidas por Laura Escanes o Irene Rosales. Su hermana Marta, que está embazada, también ha apoyado a la 'influencer'.

La familia Pombo está viviendo un gran verano. La boda de Lucía y Álvaro López Huerta dio el pistoletazo de salida a unas semanas de diversión con Martín como protagonista, pero también con Marta, que pronto dará a luz a su hija Matilda, fruto de su relación con el odontólogo vasco Luis Zamalloa.

María Pombo, que padece esclerosis múltiple, ha formado un gran equipo con su marido, Pablo Castellano. "Es un gran compañero de vida y si me ve tranquila, él está bien, y, a su vez, que él esté bien y sea positivo con esta situación me quita un gran peso de encima", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Cuando cierra los ojos y piensa en el futuro, la 'influencer' se imagina rodeada de niños. "Me encantaría formar una familia numerosa y que mis hijos tengan una infancia tan feliz como la que he tenido yo".

Ese futuro todavía es lejano y la intención del matrimonio es seguir disfrutando del día a día y de los numerosos planes que tienen entre manos, como la reforma de su nuevo hogar. "Hace ya unos meses, nos salió una oportunidad que era imposible de rechazar. Tanto de compra de la casa nueva como de venta de la nuestra. Como sabéis, Pablo se dedica al sector de las reformas y al final casi sin quererlo, encuentra oportunidades y las ve claras. Mientras yo las veo imposibles", contó a todos sus seguidores.