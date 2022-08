María Pombo vuelve al norte en unas vacaciones llenas de cambios para su familia

Loading the player...

Como cada año, María Pombo está disfrutando de unos días de desconexión en tierras cántabras. El norte es el destino de vacaciones por excelencia de su familia, un lugar que ha visto crecer a las tres hermanas y al que se encuentran muy ligadas a pesar del paso del tiempo. Aunque está no es su primera escapada estival todos juntos, previamente estuvieron en Ibiza, hay citas que son imprescindibles en su agenda: como los días de playa, los conciertos a la noche o la diversión en las ferias del pueblo, con la que, de alguna manera, la creadora de contenido vuelve a su infancia por unas horas. Además, las tres hermanas Pombo se encuentran en un momento personal insuperable: mientras que la influencer ve cómo su pequeño Martín, nacido de su matrimonio con Pablo Castellano, crece sin parar; Marta se encuentra en la dulce espera de su primera hija, Matilda; por su parte, Lucía, que vive su primeras vacaciones como mujer casada, compagina sus escapadas con su profesión, que también es su pasión, la aviación. Sin ninguna duda, unas jornadas de relax en su particular paraíso perfectas para recargar las pilas antes de regresar a la rutina de Madrid ¡Dale al play y no te pierdas ni un solo instante!

