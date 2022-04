La historia de amor de María Pombo y Pablo Castellano: el verano en Santander que cambió sus vidas para siempre

Loading the player...

La historia de amor de María Pombo y Pablo Castellano no fue cuestión de un flechazo, si no más bien de un amor que se fue cocinando a fuego lento desde que se conocieron en 2015. Además, por aquel entonces los dos matenían una relación con sus respectivas parejas y por si esto fuera poco, el día que se conocieron no se cayeron del todo bien. Tras la participación de la 'influencer' en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya de Telecinco, hemos podido conocer al detalle cómo fue el origen de su romance y los pasos que fueron tomando hasta llegar a convertirse en una de las parejas más estables que conocemos en la actualidad. ¿Dónde se conocieron?, ¿por qué la empresaria no era feliz con su ex, Álvaro Morata?, ¿qué le hizo ver a María que Pablo era el amor de su vida?, ¿cómo fueron los primeros momentos de los dos juntos? Si quieres conocer la respuesta, ¡dale al play!

La 'loca' despedida de soltera de Lucía Pombo, organizada por sus hermanas ¡y con secuestro incluido!

¿Qué 'influencer' sería tu mejor amiga? Averígualo con este test

María Pombo llora de emoción tras recibir una buena noticia sobre su enfermedad

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.