La 'loca' despedida de soltera de Lucía Pombo, organizada por sus hermanas ¡y con secuestro incluido!

Lucía Pombo cuenta los meses para el día de su boda. Tras seis años de relación con Álvaro López Huerta, se casarán en Segovia el próximo 25 de junio, una fecha que le sugirió su hermana María Pombo por ser uno de los días más luminosos del año. Pero antes del enlace no podía faltar la despedida de soltera. Sus hermanas, María y Marta, y amigas tan conocidas como Laura M. Flores o María García de Jaime han organizado un divertido "secuestro" para hacer un pequeño viaje de chicas con Lucía. Incluso hicieron un pequeño guiño a la profesión de la novia -que es piloto de aviación- reflejado en sus looks. Dale al play y no te lo pierdas.

