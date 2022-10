Marta Pombo, desde el hospital, habla de la prueba a la que se ha sometido y que podría haber adelantado el nacimiento de Matilda

Marta Pombo se sinceró hace unas semanas sobre su embarazo. La influencer, que está en la recta final, explicó que su pequeña Matilda seguía colocada de nalgas y que tenía un nivel bastante bajo de líquido amniótico, algo que podría impedir que tuviera un parto vaginal. En ese momento ya contó que si la niña no se daba la vuelta de manera natural tendría que someterse a una maniobra llamada versión cefálica, un giro pensado para evitar la césarea. Finalmente, fue ayer cuando acudió al hospital para someterse a esta prueba, que, tal y como ha contado a todos sus seguidores, ha funcionado. "Han conseguido darle la vuelta a Matilda", exclamó muy feliz desde la cama, ya que estaba esperando a que se le pasara el efecto de la epidural para poderse ir a casa.

"Aquí llevamos unas cuantas horas los tres, agotados, la verdad. No ha nacido Matilda y todavía no va a nacer, tranquilidad. Pero teníamos programada una versión cefálica externa, que es una maniobra que se hace en la semana 38, en quirófano, para intentar darle la vuelta desde fuera y lo hemos conseguido", explicó con una gran sonrisa después de haber dormido un poco para recuperarse.

Marta, de 30 años, ha confiado en el equipo de Bmun, los mismos profesionales que atendieron el parto de su hermana María Pombo. "Lo han hecho todo muy fácil", confesó, pero se trataba de una cita muy importante y estaba bastante nerviosa. "No sabéis la semana de nervios que hemos pasado en casa, sobre todo, por la incertidumbre de no saber si iba a nacer hoy o no porque si al intentar hacer la maniobra no se daba la vuelta me iban a hacer una cesárea", añadió.

Según contó, al encontrarse ya en la semana 38 de gestación y tener poco líquido amniótico, si la maniobra no hubiera salido bien lo mejor para la niña hubiera sido nacer por cesárea, "pero como hemos conseguido darle la vuelta, ya que nazca de manera natural cuando esté preparada", afirmó.

La 'influencer' estuvo acompañada en todo momento por su prometido, Luis Zamalloa, excepto en el momento de la maniobra, ya que se realiza en quirófano. El odontólogo bilbaíno fue informando puntualmente a la familia de la situación, explicando que después de la versión cefálica se dispararon las pulsaciones de Matilda, algo habitual en este tipo de prueba. Cuando se estabilizó la pequeña y Marta pasó a planta, decidieron contar lo que habían vivido a todos sus seguidores. "No os lo he querido decir antes para que no me contáseis vuestras experiencias y no venir más nerviosa de lo que ya he venido", comentó Marta, que ya tiene todo preparado en casa para la llegada de su primer hija.