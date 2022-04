Marta Pombo espera su primer hijo junto a Luis Zamalloa y lo anuncia de esta forma tan original

¡Marta Pombo está embarazada! La influencer está viviendo una de sus mejores etapas junto a su novio Luis Zamalloa, y esta gran noticia no ha hecho más que aumentar su felicidad. La familia Pombo crece. Tras el nacimiento de Martín hace año y medio, hijo de María Pombo y Pablo Castellano, ahora ha sido su hermana que, junto a su pareja, han querido dar un paso de gigante en su relación y lo han dado a conocer de una forma muy original. Marta y Luis han puesto un toque de misterio al comunicado escribiendo "adivina, adivinaza...", con una imagen de los dos tomando un helado, para que fuese la gente la que pudiese descifrar lo que entrañaba el mensaje. Cinco horas más tarde, eran la influencer y el odontólogo los que desvelaban la sorpresa.

"Adivina, adivinanza… ¿Qué tiene Marta en la panza? Este año llega cargado de mucha felicidad. Qué ganas de que llegue octubre y conocerte", redactaba ilusionada Marta Pombo -mismo mensaje que su pareja-. Acompañando a estas palabras, la influencer ha publicado un precioso y cariñoso vídeo en la playa, donde su novio Luis Zamalloa aparecía dando un tierno beso a la tripita de la influencer. Las reacciones a la publicación no se han hecho esperar, sobre todo de las amistades más cercanas y de la familia de Marta. "No estoy llorando, no estoy llorando, no estoy llorando", ha respondido su hermana María Pombo, muy ilusionada por la llegada del primer sobrino o sobrina, quien será la nueva compañía de su hijo Martín. Lucía Pombo también ha mostrado su felicidad con un breve mensaje, pero a la vez muy intenso: "Enamorada".

Por su parte, el futuro padre del bebé ha compartido su alegría con otro comentario: "No ha nacido y ya le cuento historietas. Qué ganas de verle", decía Luis Zamalloa, a lo que su novia Marta Pombo contestaba, "¡el mejor padre! La de cosas que le vas a contar". Ha sido pasado el primer trimestre de gestación cuando la pareja ha querido comunicarlo al mundo. Tanto la influencer madrileña como el odontólogo bilbaíno han querido compartir su felicidad con todos sus seguidores y ya esperan con ilusión el próximo mes de octubre, cuando verán la carita al nuevo integrante de la familia.

Marta Pombo afronta llena de ilusión esta nueva fase dos años después de confirmar su separación de Luis Giménez al inicio de 2021. "Ha sido una decisión que hemos tomado los dos, por los dos, porque no nos estamos haciendo ningún bien y lo necesitamos", decía por aquel momento la influencer, poniendo punto final a su relación. Meses después, y tras haber estado alejada de las redes sociales, la hermana de María Pombo reaparecía con un nuevo novio, Luis Zamalloa, un viejo amigo con el que ahora está a punto de formar una familia.

