Bertín Osborne rompe su silencio tras ser el gran ausente en la despedida de su amigo Arévalo

Si hubo una cara que se buscara ayer sin descanso entre los asistentes al tanatorio del inolvidable cómico Paco Arévalo, falleció a los 76 años en su casa de Valencia, esa fue la de su gran amigo Bertín Osborne. Sin embargo, al presentador le fue imposible estar presente esta despedida debido a que se encontraba aislado tras dar positivo en Covid. No obstante, y tras desatarse numerosos comentarios debido a su notable ausencia, el cantante entraba en directo en el programa En boca de todos para rendir un pequeño homenaje al cómico y contar en qué punto se encuentra actualmente su relación tras algunos dimes y diretes.

"Fue el primer amigo que tuve en esta profesión, ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano" declaraba Bertín con la voz entrecortada tras señalar que se había enterado de su muerte tras la llamada de su amigo 'El Turronero'. "Me llamó mi otro hermanito José Luis López, 'El Turronero' y casi me da un chungo" lamentaba el cantante.

Amigos desde hace más de cuarenta años, su relación había sufrido algunos altibajos durante los últimos años, sobre todo cuando en 2017, Arévalo hizo pública una imagen de ambos compartiendo una paella con el rey Juan Carlos y la infanta Elena, que no sentó nada bien a Bertín y aunque acabaron haciendo las paces, nada volvió a ser como antes, y aunque ambos continuaban manteniendo el contacto era más lo que les distanciaba que lo que les unía, pues ambos llevaban dos estilos de vida muy distintos, de ahí que al dolor de Bertín se le haya unido el remordimiento.

"Ha sido especialmente doloroso porque hace un mes tuve una bronca por teléfono. Yo soy una persona que me cuido y hago deporte. El punto de inflexión de Paco fue la muerte de Elena(2015) y desde ahí se medio abandonó. De repente se puso en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas" declaraba el cantante entristecido. "Le pegué un broncazo, le dije de todo. No sabes ahora lo que me arrepiento. Le dije 'cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia...' Cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho".

Y esas fueron las últimas palabras que Bertín intercambió con su amigo, pues este se mostró bastante molesto con él y no volvió a devolverle la llamada. "Desde ese día se cabreó conmigo porque le dije eso. Él se ha ocupado de todos, menos de él mismo. Yo he asumido que es un infarto porque otra cosa no tenía, ha sido un infarto casi al 90%" terminaba diciendo el presentador.

Arrepentido, sin duda, de esta última conversación con quien tan buenos ratos paso fuera y dentro de los escenarios, Bertín, quien esta semana se convertía en portada de la revista ¡HOLA! por su reciente paternidad, también se ponía en contacto con el hijo del cómico, para explicarle su ausencia y trasmitirle su más sentido pésame.

"He hablado con él, está con Covid, en seis o siete días, cuando se encuentre bien, viene a mi casa para estar unos días con Nuria y conmigo" reconocía Paco a las puertas del tanatorio. “Bertín es como de la familia, amigo de siempre de mi padre, yo lo tengo como mi tío, a mí me llama sobrino. Lo que digo, gracias a todos".